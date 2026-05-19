Haberler
Yaşam
Denizin Ortasındaki Dev Askeri Kaleyi Otele Dönüştürdüler: Zenginlerin Yeni Gözdesi Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 10:42

İngiltere açıklarında yer alan tarihi No Man’s Land Fort, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından lüks otele dönüştürülerek turizme kazandırıldı. Solent Boğazı’nda bulunan ve geçmiş dönemlerde ülkenin savunma hattında kritik bir rol üstlenen askeri kale, günümüzde sıra dışı mimari özellikleriyle varlığını sürdürüyor.

Dört katlı ve yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan yapı, dış görünümü itibarıyla izole bir askeri üs izlenimi verse de iç mekanında modern konaklama imkanları barındırıyor.

https://www.ripleys.com/stories/no-ma...
Teknolojik gelişmelerin ardından işlevini yitiren kale uzun süre atıl vaziyette kaldı

On dokuzuncu yüzyılda gelebilecek deniz saldırılarına karşı savunma amacıyla inşa edilen kale, uzun yıllar boyunca askeri üs olarak hizmet verdi. Ancak savunma teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte stratejik önemini kaybeden yapı zamanla tahliye edildi. Deniz ortasında, sert hava ve dalga koşullarına maruz kalan tarihi kale, uzun yıllar boyunca bakımsız kalarak harabeye dönme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Milyonlarca dolarlık bütçeyle yürütülen restorasyon çalışmaları tarihi yapıya yeni bir kimlik kazandırdı

Yıkılma tehlikesine karşı başlatılan büyük ölçekli yenileme projesiyle kale yeniden işlevsel hale getirildi. Yapının dış cephesindeki tarihi doku büyük ölçüde muhafaza edilirken, iç bölümü tamamen yenilenerek lüks odalar, restoranlar, spa alanları ve yüzme havuzu gibi sosyal donatılar eklendi. Yapının denizin ortasındaki konumu sebebiyle, tesise ulaşım yalnızca helikopter pisti ve tekne iskeleleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Yüksek konaklama maliyetlerine sahip olan merkez uluslararası alanda yoğun ilgi görüyor

Sıra dışı konumu nedeniyle küresel ölçekte en ilginç konaklama noktaları arasında gösterilen kalede, gecelik konaklama ücretleri dönemlere göre büyük değişiklik gösteriyor. Özellikle özel organizasyonlar, düğünler ve lüks tatil deneyimi hedefleyen turist grupları tarafından tercih edilen tarihi yapı, dijital platformlarda ve sosyal medyada da küresel düzeyde dikkat çekmeye devam ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
