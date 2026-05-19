Denizin Ortasındaki Dev Askeri Kaleyi Otele Dönüştürdüler: Zenginlerin Yeni Gözdesi Oldu

İngiltere açıklarında yer alan tarihi No Man’s Land Fort, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından lüks otele dönüştürülerek turizme kazandırıldı. Solent Boğazı’nda bulunan ve geçmiş dönemlerde ülkenin savunma hattında kritik bir rol üstlenen askeri kale, günümüzde sıra dışı mimari özellikleriyle varlığını sürdürüyor.

Dört katlı ve yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip olan yapı, dış görünümü itibarıyla izole bir askeri üs izlenimi verse de iç mekanında modern konaklama imkanları barındırıyor.

