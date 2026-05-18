Dünya Onu Konuşmuştu: Meşhur Balina "Timmy" Danimarka Açıklarında Ölü Bulundu

Almanya kıyılarında haftalarca kamuoyunun gündemini meşgul eden ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kambur balina 'Timmy'nin cansız bedeni Danimarka sularında teşhis edildi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı yetkilileri, Anholt Adası yakınlarında tespit edilen balina ölüsünün Almanya'dan açık denize taşınan takip cihazlı hayvana ait olduğunu resmi olarak doğruladı. Dalgıçlar tarafından çekilen sırt yüzgeci fotoğrafları ve cihazın konumu kimlik tespiti konusundaki şüpheleri ortadan kaldırdı.

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki genç balinanın cesedinin, yerleşim yerlerine uzaklığı sebebiyle mevcut konumunda bırakılacağı bildirildi. Yetkililer, çürüme sürecinde açığa çıkan gazlar nedeniyle patlama riski taşıyan ve patojen barındırma ihtimali bulunan hayvana yaklaşılmaması hususunda halka yönelik güvenlik uyarıları yayımladı.

Detaylar 👇

Kaynak