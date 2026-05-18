Dünya Onu Konuşmuştu: Meşhur Balina "Timmy" Danimarka Açıklarında Ölü Bulundu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 10:46

Almanya kıyılarında haftalarca kamuoyunun gündemini meşgul eden ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kambur balina 'Timmy'nin cansız bedeni Danimarka sularında teşhis edildi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı yetkilileri, Anholt Adası yakınlarında tespit edilen balina ölüsünün Almanya'dan açık denize taşınan takip cihazlı hayvana ait olduğunu resmi olarak doğruladı. Dalgıçlar tarafından çekilen sırt yüzgeci fotoğrafları ve cihazın konumu kimlik tespiti konusundaki şüpheleri ortadan kaldırdı.

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki genç balinanın cesedinin, yerleşim yerlerine uzaklığı sebebiyle mevcut konumunda bırakılacağı bildirildi. Yetkililer, çürüme sürecinde açığa çıkan gazlar nedeniyle patlama riski taşıyan ve patojen barındırma ihtimali bulunan hayvana yaklaşılmaması hususunda halka yönelik güvenlik uyarıları yayımladı.

Kaynak

Kaynak: https://www.dw.com/tr/danimarka-a%C3%...
İlk Olarak Almanya Kıyılarında Görülen Balina Haftalarca Karaya Vurdu

Mart ayı başında Almanya'nın Wismar Limanı'nda ağzına dolanan balıkçı ağlarıyla tespit edilen Timmy, ilk kurtarma operasyonunun ardından yönünü kaybetti. İlerleyen günlerde Timmendorfer sahilinde sığ sulara sıkışan hayvan, iş makineleri yardımıyla açılan yapay kanallar vasıtasıyla derin sulara yönlendirilmeye çalışıldı. Ancak bu çabalar kalıcı bir sonuç vermedi ve talihsiz memeli kısa süre içinde Wismar Körfezi'ndeki kumsallarda tekrar hareketsiz kaldı.

Bilim İnsanlarının Uyarılarına Rağmen Özel Bir Girişimle Taşıma Operasyonu Düzenlendi

Resmi kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini sonlandırmasının ardından, özel şahısların finansal desteğiyle tartışmalı bir plan yürürlüğe koyuldu. Bitkin durumdaki balina, su dolu bir mavnaya yüklenerek Kuzey Denizi’ne çekildi ve 2 Mayıs tarihinde doğal ortamına bırakıldı. Dönemin Çevre Bakanı Till Backhaus bu müdahaleyi insani bir sorumluluk olarak nitelendirirken, deniz biyologları operasyonun hayvana yüksek düzeyde stres yüklediğini ve hayatta kalma şansını düşürdüğünü savundu.

Deniz Koruma Örgütleri Müdahalenin Başarısızlığı Konusunda Hemfikir Görünüyor

Greenpeace ve Balina ve Yunusları Koruma Örgütü (WDC) uzmanları, ağzındaki hasar nedeniyle beslenme yetisini kaybeden ve ciddi şekilde zayıflayan bir hayvanın taşınmasının ölüm sürecini hızlandırdığına dikkat çekti. Özgürlüğüne kavuşturulduğu iddia edilen tarihten yalnızca 12 gün sonra cansız bedeni bulunan Timmy, yaban hayatına yapılan yapay müdahalelerin sınırları ve etki derecesi konusunda uluslararası çapta yeni bir tartışma başlattı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
