İsrail, Gazze’ye İnsani Yardım Götüren Küresel Sumud Filosu’na Askerlerle Müdahale Etti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 10:52

Gazze’de milyonlarca Filistinli’yi açlığa mahkum eden İsrail, insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na askerlerle müdahale etti. Küresel Sumud Filosu kriz masası, bir tekne ile irtibatın koptuğunu açıkladı. Yardım filosuna müdahale etmeye hazırlanan askerlerin görüntüleri de paylaşıldı.

Gazze’de yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne neden olan İsrail, milyonlarca kişiyi de açlığa mahkum etmiş durumda.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’na ait tekneler de askeri müdahaleye maruz kaldı.

Küresel Sumud Filosu’nun kriz masası tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

İsrail askerlerinin yardım teknelerine müdahale etmeye hazırlandığı an 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
