Türkiye’deki Uygulamadan Habersiz Londra’yı Öve Öve Bitiremeyen Ünlü Oyuncu Dile Düştü

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 14:07

Türkiye'nin pek çok kentinde kredi kartıyla toplu taşımaya binmek mümkün. Yıllardır varolan sistemden haberi olmayan ünlü oyuncu Altuğ Yücel, Londra metrosundan bir video paylaştı. Metroya kredi kartıyla bindiğini anlatan Yücel, söz konusu uygulamayı öve öve bitiremedi. 'Lokum gibi kolaylık' ifadelerini kullanan Yücel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Oyuncu Altuğ Yücel, Türkiye'deki varlığından habersiz olan uygulamayı Londra'da görünce öve öve bitiremedi.

Altuğ Yücel, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Londra’da en sevdiğim uygulama kredi kartınla toplu ulaşım araçlarına binebilmek oldu.

Yok 3 günlük bilet mi yok 1 haftalık bilet mi derdi yok. Otobüse de metroya binerken bir de çıkarken kredi kartını okut, aradaki parayı senden tahsil ediyor. Lokum gibi kolaylık.'

Yücel, uygulamayı o kadar sevmiş olacak ki bir de video paylaşarak övdü...

Kullanıcılar uygulamanın Türkiye'de de olduğunu hatırlatınca Altuğ Yücel, bilmediğini söyledi.

Bir kullanıcı Altuğ Yücel'in paylaşımına 'Günaydın diyelim, aynı olay memleketin bir çok büyük şehrinde mevcut!' yorumunu yaptı. 

Videoya gelen 'Günaydın' yorumları artınca Altuğ Yücel, kredi kartıyla toplu taşıma sistemine geçildiğini bilmediğini dile getirerek şu yanıtı paylaştı:

'Öyleymiş meğer. Çok mutlu oldum. 

Ama çok yakın zamana kadar 'İstanbul Kartımda para kalmamış benim için kartınızı basın ben nakit vereyim' diyenlere rastladığım için bu sisteme geçildiğini bilmiyordum.

Bu da benim cahilliğim. 🙏🏻😁🙏🏻😄'

Paylaşım, elbette sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. İşte gelen yorumlar...

Birçok ülkenin ulaşım/bankacılık/devlet işleri sistemine işi düşmüş biri olarak söyleyebilirim ki, Türkiye bu konularda çok çok ileride, özellikle bankacılık uygulamaları ve E-devlet gibi harikulade faydalı bir sisteme sahip olması..

Japonya’da kâğıt trafiği/işleri ömür törpüsü

Herhalde dünyada Türkiye kadar toplu taşımaya binmeyi aşağı bir şey gören 3-5 ülke vardır, yoktur. 

Geliri biraz ortalama üstü olan kimse toplu taşıma kullanmıyor. Çünkü toplu taşımayı fakir ulaşımı olarak kodlamışız.

Zlatan'ın Ikea hikayesi gibi, İstanbul'da parası olanlar toplu taşımaya binmez belki ama aklı olanlar biner...

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
