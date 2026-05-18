Pilotlar Yanından Bile Geçmiyor: Van Semalarında 11 Bin Metre Yükseklikte Görüldü

Bu görkemli gökyüzü oluşumu, estetik manzarasının yanı sıra havacılık sektörü ve uçuş güvenliği açısından ciddi riskleri bünyesinde barındırıyor. TÜBİTAK tarafından paylaşılan teknik bilgilere göre, kümülonimbus bulutları uçuş planlamalarında mecburi değişikliklere neden oluyor. İçerdikleri dikey hava akımları ve ürettikleri tahmin edilemez rüzgar koridorları sebebiyle pilotlar, bu tür bulut kütlelerinin içinden geçmek yerine rotalarını tamamen değiştirerek çevrelerinden dolaşmayı tercih ediyor. Bu zorunlu rota değişiklikleri ise uçuş tarifelerinde rötarların yaşanmasını beraberinde getiriyor. Gök gürültüsü, şimşek, ani sağanak ve dolu gibi sert meteorolojik faaliyetleri barındıran bu bulutlar, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.