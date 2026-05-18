Pilotlar Yanından Bile Geçmiyor: Van Semalarında 11 Bin Metre Yükseklikte Görüldü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 10:09

Van semalarında beliren ve adeta devasa mantarları andıran kümülonimbus bulutları, şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. Anadolu Ajansı muhabiri Özkan Bilgin tarafından kayıt altına alınan bu görkemli doğa olayı, kilometrelerce uzanan devasa yapısıyla izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Gökyüzünde beliren örs (anvil) şeklindeki bu dev kütleler, bölgede nadir görülen bir görsel şölen sundu.

Atmosferik Koşulların Bir Araya Gelmesiyle Devasa Bulut Kütleleri Meydana Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, gök gürültülü sağanak yağışlara zemin hazırlayan kümülonimbus bulutları, oldukça karmaşık atmosferik süreçlerin neticesinde ortaya çıkıyor. Bu yapılar; yeryüzünün bölgesel olarak farklı ısınması, dağlık alanlardaki oroğrafik yükselmeler ve cephesel sistemlerin etkisiyle havanın dinamik biçimde yukarı doğru tırmanması sonucu oluşuyor. Gelişim sürecinde yer seviyesindeki nem miktarı ile yukarı katmanlardaki soğuk hava dalgası kritik rol oynuyor. Dikey yönlü olarak hızla genişleyen bu bulutlar, yeryüzünden itibaren 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.

Hava Akımlarının Kararsız Yapısı Havacılık Sektöründe Gecikmelere Yol Açıyor

Bu görkemli gökyüzü oluşumu, estetik manzarasının yanı sıra havacılık sektörü ve uçuş güvenliği açısından ciddi riskleri bünyesinde barındırıyor. TÜBİTAK tarafından paylaşılan teknik bilgilere göre, kümülonimbus bulutları uçuş planlamalarında mecburi değişikliklere neden oluyor. İçerdikleri dikey hava akımları ve ürettikleri tahmin edilemez rüzgar koridorları sebebiyle pilotlar, bu tür bulut kütlelerinin içinden geçmek yerine rotalarını tamamen değiştirerek çevrelerinden dolaşmayı tercih ediyor. Bu zorunlu rota değişiklikleri ise uçuş tarifelerinde rötarların yaşanmasını beraberinde getiriyor. Gök gürültüsü, şimşek, ani sağanak ve dolu gibi sert meteorolojik faaliyetleri barındıran bu bulutlar, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
