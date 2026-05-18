Javier Bardem Sözlerini Sakınmadı: Ünlü Oyuncu Dünya Liderlerini Toksik Erkeklik Üzerinden Sert Eleştirdi

Dünya genelinde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sarmalı, her geçen gün büyüyen küresel bir kriz olarak insanlığın karşısına çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en vahşi sonucu olan bu cinayetler, sadece belirli bölgelerin değil, tüm dünyanın ortak ve acil çözüm bekleyen en büyük yaralarından biri. Kültürel kodlar, cezasızlık politikaları ve sokağa taşan eril tahakküm, kadınların yaşam haklarını ellerinden almaya devam ederken, bu gidişata karşı yükselen sesler toplumsal farkındalığı artırmada kritik bir rol oynuyor.

Oscar ödüllü dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, katıldığı bir uluslararası festival kapsamında düzenlenen basın toplantısında kadın cinayetleri ve küresel siyaset arasındaki doğrusal bağa dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşanan can kayıplarının boyutunu 'inanılmaz' olarak nitelendiren tecrübeli oyuncu, meseleyi sadece bireysel suçlar üzerinden okumayı reddederek tüm sistemi ele alan bir eleştiri sundu.