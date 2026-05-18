Javier Bardem Sözlerini Sakınmadı: Ünlü Oyuncu Dünya Liderlerini Toksik Erkeklik Üzerinden Sert Eleştirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 10:13

Dünya genelinde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sarmalı, her geçen gün büyüyen küresel bir kriz olarak insanlığın karşısına çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en vahşi sonucu olan bu cinayetler, sadece belirli bölgelerin değil, tüm dünyanın ortak ve acil çözüm bekleyen en büyük yaralarından biri. Kültürel kodlar, cezasızlık politikaları ve sokağa taşan eril tahakküm, kadınların yaşam haklarını ellerinden almaya devam ederken, bu gidişata karşı yükselen sesler toplumsal farkındalığı artırmada kritik bir rol oynuyor.

Oscar ödüllü dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, katıldığı bir uluslararası festival kapsamında düzenlenen basın toplantısında kadın cinayetleri ve küresel siyaset arasındaki doğrusal bağa dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşanan can kayıplarının boyutunu 'inanılmaz' olarak nitelendiren tecrübeli oyuncu, meseleyi sadece bireysel suçlar üzerinden okumayı reddederek tüm sistemi ele alan bir eleştiri sundu.

"...bu problem aynı zamanda Bay Trump, Bay Putin ve Bay Netanyahu'ya da uzanıyor. O kibirli ve küstah adamların, 'Benim aletim seninkinden büyük, seni yerle bir edeceğim!' tavrı, binlerce insanın ölümüne yol açan lanet olası toksik bir erkeklik gösterisidir!"

Javier Bardem, toplumların kadın cinayetlerini bir anlamda 'normalleştirdiğini' ve sıradan bir durum gibi algılamaya başladığını belirterek bu zihniyet yapısının kökenlerine indi. Bazı erkeklerin kadınları birer meta, mülk veya sahip olunması gereken bir nesne gibi görmesinin cinayetlerin temel motivasyonu olduğunu vurgulayan aktör, bu hastalıklı düşünce biçiminin küresel siyasetin zirvesindeki aktörlerde de vücut bulduğunu iddia etti. Donald Trump, Vladimir Putin ve Benjamin Netanyahu gibi liderlerin isimlerini doğrudan zikreden Bardem, bu isimlerin yönetim tarzlarını ve güç politikalarını 'toksik erkeklik' olarak tanımladı.

Siyaset arenasındaki 'benim gücüm seninkinden daha büyük' yaklaşımının, binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan tehlikeli bir ego savaşından ibaret olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bu durumun tabandaki eril şiddeti beslediğini savundu. Dünyanın en güçlü pozisyonlarındaki figürlerin sergilediği bu kaba güç gösterilerinin, toplumun alt katmanlarında kadınlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan erkek zihniyetiyle aynı kaynaktan beslendiğini ifade eden Bardem, insanlığın artık bu toksik döngüyü açıkça konuşması ve sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

