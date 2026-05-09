İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Bir Çocuğun Sorusunu Yanıtladı: "Uzayda Kıbleyi Nasıl Buluyordunuz?"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 16:38

Alper Gezeravcı, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında 19 Ocak 2024 tarihinde fırlatılan Axiom-3 (Ax-3) misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek Türkiye’nin ilk astronotu ünvanını almıştı. Yaklaşık iki hafta süren bu tarihi görev boyunca Gezeravcı, Türk bilim insanları tarafından hazırlanan ve biyolojiden malzeme bilimine kadar uzanan 13 farklı bilimsel deneyi mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirmişti.

Katıldığı bir etkinlikte Alper Gezeravcı'ya 'Uzayda kıbleyi nasıl buluyordunuz?' sorusu soruldu. Gezeravcı meseleyi detaylarıyla anlattı.

Uzayda kıble yönü nasıl belirleniyor?

Alper Gezeravcı'nın da anlatmaya çalıştığı gibi, uzayda kıbleyi bulmak teknik olarak mümkün ama oldukça dinamik bir süreç. Uzayda (ISS'de) sabit durmuyorsunuz; saatte yaklaşık 28.000 km hızla hareket ediyorsunuz. Bu yüzden Dünya üzerindeki bir nokta (Kabe) sizin altınızdan sürekli kayıp gidiyor. Bilimsel ve dini otoritelerin (özellikle Malezya Ulusal Fetva Konseyi'nin ilk Müslüman astronotlar için hazırladığı rehberin) belirlediği öncelik sırası şöyle;

  • Birinci öncelik: Mümkünse doğrudan Kabe'ye dönmek.

  • İkinci öncelik: Kabe'nin Dünya üzerindeki izdüşümüne (tam o an altınızda kalan izdüşümüne) yönelmek.

  • Üçüncü öncelik: Genel olarak Dünya'ya yönelmek.

  • Dördüncü olarak: Eğer hiçbiri mümkün değilse, 'herhangi bir yöne' dönmek yeterli kabul ediliyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
