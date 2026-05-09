İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Bir Çocuğun Sorusunu Yanıtladı: "Uzayda Kıbleyi Nasıl Buluyordunuz?"

Alper Gezeravcı'nın da anlatmaya çalıştığı gibi, uzayda kıbleyi bulmak teknik olarak mümkün ama oldukça dinamik bir süreç. Uzayda (ISS'de) sabit durmuyorsunuz; saatte yaklaşık 28.000 km hızla hareket ediyorsunuz. Bu yüzden Dünya üzerindeki bir nokta (Kabe) sizin altınızdan sürekli kayıp gidiyor. Bilimsel ve dini otoritelerin (özellikle Malezya Ulusal Fetva Konseyi'nin ilk Müslüman astronotlar için hazırladığı rehberin) belirlediği öncelik sırası şöyle;

Birinci öncelik: Mümkünse doğrudan Kabe'ye dönmek.

İkinci öncelik: Kabe'nin Dünya üzerindeki izdüşümüne (tam o an altınızda kalan izdüşümüne) yönelmek.

Üçüncü öncelik: Genel olarak Dünya'ya yönelmek.

Dördüncü olarak: Eğer hiçbiri mümkün değilse, 'herhangi bir yöne' dönmek yeterli kabul ediliyor.