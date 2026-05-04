Gökyüzünde Görsel Şölen: Endonezya'da Nadir Yanardöner Bulut Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 15:44 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 15:45

Gökyüzü kendi halinde bile oldukça büyüleyici. Fakat bazı günler o kadar farklı doğa olaylarına sahne oluyor ki, görenler gözlerine inanamıyor. Özellikle nadir görülen doğa olayları resmen bir görsel şölen yaşatıyor. Bu anlara tanık olmak ise oldukça büyüleyici bir deneyim oluyor. 

Endonezya'da gökyüzünde görüntülenen yanardöner bulut sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyenler görüntülerin gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekti.

Peki bu görüntü nasıl oluşuyor?

Bu büyüleyici görüntünün temelinde yatan gerçek doğa olayı, 'bulut iridesansı' (cloud iridescence) veya bazen karıştırılan haliyle 'ateş gökkuşağı' (circumhorizontal arc) olarak adlandırılır.

1. İnce ve Yüksek Bulutlar

Bu olay genellikle çok yükseklerde bulunan sirüs (cirrus) bulutlarında veya yeni oluşan altokümülüs bulutlarında görülür. Bu bulutların özelliği, çok ince olmaları ve içlerinde birbirine benzer boyutta küçük su damlacıkları veya minik buz kristalleri barındırmalarıdır.

2. Işığın Kırınımı (Diffraction)

Geleneksel gökkuşaklarında ışık su damlasının içinden geçerken kırılır (refraction). Ancak bulut iridesansında olay kırınımdır (diffraction). Işık, buluttaki o minik engellere (damlacıklara veya kristallere) çarptığında bükülür ve farklı renklere ayrışarak yayılır.

3. Damlacık Boyutunun Önemi

Renklerin bu kadar belirgin ve 'metalik' görünmesinin sebebi, buluttaki damlacıkların neredeyse aynı boyutta olmasıdır. Eğer damlacıklar farklı boyutlarda olsaydı, renkler birbirine karışır ve sadece beyaz bir ışık görürdük. Damlacıklar homojen olduğunda ise her renk kendi yolunu net bir şekilde çizer.

4. Güneşin Konumu

Bu olayı görebilmemiz için Güneş'in genellikle bulutun arkasında veya çok yakınında (yaklaşık 20 derece mesafede) olması gerekir. Işık bulutun kenarlarından geçerken bu bükülme gerçekleşir ve bize o pastel, sedefli renkleri sunar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
