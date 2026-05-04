Gökyüzünde Görsel Şölen: Endonezya'da Nadir Yanardöner Bulut Görüntülendi

Bu büyüleyici görüntünün temelinde yatan gerçek doğa olayı, 'bulut iridesansı' (cloud iridescence) veya bazen karıştırılan haliyle 'ateş gökkuşağı' (circumhorizontal arc) olarak adlandırılır.

1. İnce ve Yüksek Bulutlar

Bu olay genellikle çok yükseklerde bulunan sirüs (cirrus) bulutlarında veya yeni oluşan altokümülüs bulutlarında görülür. Bu bulutların özelliği, çok ince olmaları ve içlerinde birbirine benzer boyutta küçük su damlacıkları veya minik buz kristalleri barındırmalarıdır.

2. Işığın Kırınımı (Diffraction)

Geleneksel gökkuşaklarında ışık su damlasının içinden geçerken kırılır (refraction). Ancak bulut iridesansında olay kırınımdır (diffraction). Işık, buluttaki o minik engellere (damlacıklara veya kristallere) çarptığında bükülür ve farklı renklere ayrışarak yayılır.

3. Damlacık Boyutunun Önemi

Renklerin bu kadar belirgin ve 'metalik' görünmesinin sebebi, buluttaki damlacıkların neredeyse aynı boyutta olmasıdır. Eğer damlacıklar farklı boyutlarda olsaydı, renkler birbirine karışır ve sadece beyaz bir ışık görürdük. Damlacıklar homojen olduğunda ise her renk kendi yolunu net bir şekilde çizer.

4. Güneşin Konumu

Bu olayı görebilmemiz için Güneş'in genellikle bulutun arkasında veya çok yakınında (yaklaşık 20 derece mesafede) olması gerekir. Işık bulutun kenarlarından geçerken bu bükülme gerçekleşir ve bize o pastel, sedefli renkleri sunar.