Türkiye İkincisi: Manisa'da Tam 131 Bin Dekarlık Alanda Dev Üretim İçin Start Verildi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Türkiye’nin bitkisel üretimdeki can damarlarından biri olan Manisa’da, 'kırmızı altın' mesaisi start aldı. Salçalık domates üretiminde Türkiye ikincisi olan kentte, 131 bin dekarlık alanda milyonlarca fide toprakla buluşuyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Manisa’nın verimli ovalarında hareketlilik zirveye ulaştı.

Özellikle Şehzadeler ilçesinde yoğunlaşan domates fidesi dikim çalışmaları, binlerce çiftçinin katılımıyla sürüyor. İlk mahsullerin ise Haziran ayı itibarıyla sofralara ve sanayiye ulaşması planlanıyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Yeni Harmandalı Mahallesi'ndeki dikim çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

Manisa'nın bu alandaki gücüne dikkat çeken Karayılan, kentin salçalık domates üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Rakamlarla Manisa Domates Sezonu:

Toplam Üretim Alanı: 131 bin dekar.

Üretici Sayısı: ÇKS kayıtlarına göre yaklaşık 7 bin 500 çiftçi.

Sofralık Üretim: 25 bin dekar alan.

Salçalık ve Kurutmalık: Üretimin büyük bir çoğunluğu sanayi ve kurutma sektörüne ayrıldı.

Nisan ayı itibarıyla tarlalara inen çiftçiler, yoğun bir tempoyla fideleri toprakla buluşturuyor.

İl Müdürü Karayılan, 'Yeni üretim sezonunun üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, mahsulü bol ve bereketli bir yıl diliyorum' diyerek sezonun açılışını yaptı.

Manisa domatesi, Haziran ayında başlayacak hasat dönemiyle birlikte hem iç piyasadaki yerini alacak hem de Türkiye’nin salça ve kurutulmuş domates ihracatına büyük katkı sağlayacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
