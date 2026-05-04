Hasadı Başladı: Kanada, Dubai'de 4 Dolara Satılıyor, Türkiye'de 100 TL

Üretici ve tüccar Serdar Çiftçioğlu, ürünlerin kalitesinden oldukça memnun olduklarını belirterek, 'İç pazarda İstanbul, Ankara ve Erzurum başta olmak üzere her yere gönderiyoruz. Dış pazarda ise Dubai, Azerbaycan ve Özbekistan'ın yanı sıra Kanada'nın Toronto şehrine kadar ihracat gerçekleştiriyoruz.' dedi.

Hasat alanını ziyaret eden Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu, mevsim şartlarının üretime pozitif yansıdığını vurguladı. Çiftçioğlu, 'Yağışlarımız bol oldu, ürün çok kaliteli. Erdemli ekonomisine, çalışanından üreticisine kadar herkes için büyük bir kazanç kapısı oldu.' diye konuştu.