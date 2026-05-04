article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hasadı Başladı: Kanada, Dubai'de 4 Dolara Satılıyor, Türkiye'de 100 TL

Hasadı Başladı: Kanada, Dubai'de 4 Dolara Satılıyor, Türkiye'de 100 TL

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 13:58

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ambarı Mersin’de, 'sarı altın' olarak bilinen Malta eriğinde (yenidünya) açık bahçe hasadı başladı. Bol yağışlı geçen kışın ardından ağaçlardaki bereket üreticinin yüzünü güldürürken, ürünler Kanada’dan Dubai’ye kadar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yoğunlaşan yenidünya üretiminde, örtü altı hasadının tamamlanmasıyla birlikte açık alanlarda hummalı bir çalışma başladı.

Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yoğunlaşan yenidünya üretiminde, örtü altı hasadının tamamlanmasıyla birlikte açık alanlarda hummalı bir çalışma başladı.

Kış mevsimindeki soğuklama ve bol yağış sayesinde meyve tutumunun ve kalitesinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Tek tek işçiler tarafından özenle toplanan yenidünyalar, kalitesine göre paketlenerek hem iç piyasaya hem de ihracata sunuluyor.

Bahçedeki güncel fiyatlar ise şöyle:

Bahçedeki güncel fiyatlar ise şöyle:

  • Birinci Kalite Ürün: 100 TL (kg)

  • İkinci Kalite Ürün: 50 TL (kg)

  • İhracat Fiyatı: 3,5 - 4 Dolar (kg)

Kanada’dan Dubai’ye "Sarı Altın" İhracatı

Kanada’dan Dubai’ye "Sarı Altın" İhracatı

Üretici ve tüccar Serdar Çiftçioğlu, ürünlerin kalitesinden oldukça memnun olduklarını belirterek, 'İç pazarda İstanbul, Ankara ve Erzurum başta olmak üzere her yere gönderiyoruz. Dış pazarda ise Dubai, Azerbaycan ve Özbekistan'ın yanı sıra Kanada'nın Toronto şehrine kadar ihracat gerçekleştiriyoruz.' dedi.

Hasat alanını ziyaret eden Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu, mevsim şartlarının üretime pozitif yansıdığını vurguladı. Çiftçioğlu, 'Yağışlarımız bol oldu, ürün çok kaliteli. Erdemli ekonomisine, çalışanından üreticisine kadar herkes için büyük bir kazanç kapısı oldu.' diye konuştu.

İşçiler meyvelerin bu yıl oldukça iri ve gösterişli olduğunu belirtirken, yüksek kalite sayesinde ürünlerin raf ömrünün de uzadığı ifade edildi.

İşçiler meyvelerin bu yıl oldukça iri ve gösterişli olduğunu belirtirken, yüksek kalite sayesinde ürünlerin raf ömrünün de uzadığı ifade edildi.

Mersin genelindeki yenidünya hasadının yaklaşık 1,5 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın