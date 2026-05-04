Haberler
Yaşam
Kontrolden Çıkan Roket Saatler İçinde Ay’a Çarpacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 12:40

Uzay çöpleri bu kez Ay’ı hedef aldı. 2025 yılının başında fırlatılan bir Falcon 9 roketinin üst aşaması, kontrolden çıkarak saatte 8.700 kilometre hızla Ay yüzeyine çarpmak üzere yörüngeye girdi.

Ocak 2025'te Firefly ve ispace’e ait Ay iniş araçlarını uzaya taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinin 13,8 metre uzunluğundaki üst kademesi (2025-010D), görevini tamamladıktan sonra uzayda başıboş kalmıştı.

Gökbilimciler, yaklaşık bir yıldır takip ettikleri bu dev metal yığınının 5 Ağustos'ta Ay'ın yakın tarafına çarpacağını duyurdu.

Project Pluto’nun yaratıcısı Bill Gray tarafından yayınlanan rapora göre, çarpışma Doğu Zaman Dilimi'ne göre 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki roket gövdesinin, Ay'ın batı kenarındaki Einstein Krateri yakınlarına düşmesi bekleniyor.

  • Hız: Saniyede 2,43 km (Ses hızının 7 katı).

  • Etki: Atmosfersiz ortam nedeniyle roket doğrudan yüzeye vuracak ve küçük bir yeni krater oluşturacak.

  • Çarpma bölgesi güneş ışığı alacak olsa da, uzmanlar bu olayın Dünya'dan amatör teleskoplarla görülmesinin oldukça zor olduğunu söylüyor.

Bilim insanı Bill Gray, bu olayın Ay’daki herhangi bir uzay aracına veya ekipmana zarar vermesini beklemiyor.

Ancak Gray, bu durumu uzay taşımacılığındaki dikkatsizliğin bir göstergesi olarak nitelendiriyor:

'Bugün bir üst kademeyi yüksek yörüngeye fırlatıp bırakabilirsiniz ama birkaç yıl sonra, Ay’da insanlar dolaşmaya başladığında bu durum gerçek bir güvenlik riskine dönüşebilir.'

Şu an için "ölü bir dünya" olan Ay'a çarpan bu roket bir tehlike arz etmiyor.

Ancak NASA ve Çin'in Güney Kutbu'nda üs kurma planları, Ay trafiğinin 10 kat artacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, fırlatma şirketlerinin bu roket parçalarını 'imha yörüngelerine' (Güneş etrafına) gönderecek kadar yakıt ayırmasının artık bir standart prosedür olması gerektiğini vurguluyor.

Bu İlk Değil

Daha önce de benzer cisimlerin Ay'a çarpacağı tahmin edilmiş; 2022'de gerçekleşen bir çarpışmanın önce SpaceX'e, ardından yapılan analizlerle Çin'in Chang'e 5-T1 görevine ait olduğu belirlenmişti. Ancak bu seferki cismin kimliği konusunda gökbilimciler oldukça emin: Fırlatılışından bu yana 1050'den fazla kez gözlemlenen bu parça, kesinlikle bir Falcon 9 kalıntısı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
