Çölün Altına Yapay Nehir Döşediler: Suyu Yerçekimiyle Onlarca Kilometre Taşıyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 11:11

Güney Afrika’nın iç kesimlerinde, yerin metrelerce altında devasa bir 'yeraltı nehri' akıyor. 1970’lerde inşa edilen ve Orange-Fish Tüneli olarak adlandırılan bu mühendislik harikası, ülkenin kaderini değiştirmeye devam ediyor.

Güney Afrika’nın en uzun nehri olan Orange Nehri ile kurak Karoo bölgesini birbirine bağlayan bu tünel, sadece bir su hattı değil; aynı zamanda ekonomik bir can damarı.

82,8 kilometre uzunluğuyla güney yarımkürenin en büyük kesintisiz hidrolik tünellerinden biri olan yapı, milyarlarca litre suyu pompalara ihtiyaç duymadan, tamamen yerçekimi gücüyle taşıyor.

Orange-Fish Tüneli’nin başarısının ardında, o dönemin teknolojisiyle hayal edilmesi güç bir hassasiyet yatıyor. Tünel, suyun akışını sağlamak için tüm güzergah boyunca toplam 77 metrelik kontrollü bir eğimle kazıldı.

  • Uzunluk: 82,8 km

  • Çap: 5,35 metre

  • Enerji Verimliliği: Yerçekimi sayesinde sıfıra yakın pompalama maliyeti.

  • Stratejik Konum: Gariep Barajı’ndan alınan suları Büyük Balık Nehri vadisine ulaştırıyor.

Projenin hayata geçmesinden önce, Karoo gibi yarı kurak bölgelerde tarım yapmak neredeyse imkansızdı.

Su kıtlığı, bu toprakları ekonomik olarak verimsiz kılıyordu. Ancak tünelin devreye girmesiyle birlikte:

Kurak araziler yüksek verimli tarım alanlarına dönüştü.

Tarıma dayalı sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri bölgeye yatırım çekmeye başladı.

Su yer altından taşındığı için, açık kanalların aksine buharlaşma yoluyla su kaybı yaşanmıyor.

Devasa barajların veya köprülerin aksine, Orange-Fish Tüneli gözden uzak bir noktada, yerin altında sessizce çalışıyor.

Mühendisler, bu projeyi bir 'kaynak dağıtım modeli' olarak tanımlıyor. Su zengini bölgeler ile su fakiri bölgeler arasında kurulan bu 'görünmez köprü', doğal kaynakların eşitsiz dağılımına karşı insan zekasının verdiği en etkileyici yanıtlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bugün Orange-Fish Tüneli, modern mühendisliğin sadece dev yapılar inşa etmek değil, doğayı sürdürülebilir bir şekilde yönetmek olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor. Güney Afrika’nın kurak kalbi, yerin altından gelen bu sessiz güçle atmaya devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
