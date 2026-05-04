Günün Saatine Göre Dinlenmesi Gereken Şarkılar

Aslı Uysal
04.05.2026 - 12:01

Bazı şarkılar yanlış zamanda dinlenildiği zaman etkisini pek hissettirmez. Çünkü günün her saatinin ayrı bir havası var ve müzik de tamamen buna göre şekillenir. İşte sabahtan başlayıp, geceye kadar size eşlik edecek bir çalma listesi!

1. Harry Styles – As It Was

Sabah gözler yarım açıkken fazla sert şarkılar dinlemek günü sinirli geçirmenize neden olabilir. Fakat bu şarkının enerjisi insanı adeta yumuşatıyor.

2. Dua Lipa – Levitating

Artık gün resmen başlamıştır ve beynin “hadi odaklan” moduna geçer. Bu şarkı da masa başında hazırlanırken moral yükseltir ve insana özgüven verir.

3. Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Yemek molasında kafayı dağıtmak ve günü bitirmek için harika bir enerji verecek şarkılardan bir tanesi.  Bu şarkı gün ortasında küçük bir tatil hissi yaratır

4. Jungle – Back On 74

Saat 3 civarı herkesin enerjisi biraz düşmüşken, sizi anında kendinize getirecek bir şarkı. Tıpkı yüzüne su serpilmişcesine sersemleyeceksiniz. Bu şarkı seni kahve içmeden de kendine getirebilir.

5. Empire Of The Sun - We Are The People

Eve dönüş yolculuğu bu şarkı ile taçlandırılmalı çünkü insanın tüm güzel duygularını harekete geçiriyor. Kendini film final sahnesinde sanabilirsin.

6. Khruangbin – Time (You and I)

Günlük koşturmaca bitmiş, artık sakinleşme zamanı gelmiştir. Koltuğa yayılıp hiçbir şey yapmak istemezseniz bu şarkıyı açın!

7. Billie Eilish – Ocean Eyes

Artık gece vakti geldiğinde şarkılar da sakinlemeye başlar. Bu saatlerde fazla hareketli şarkı değil, hafif duygusal ve sakin şeyler gerekir. Tavana bakıp hayatı sorgulamak isterken ideal bir parça.

8. Cigarettes After Sex – Apocalypse

Telefonu bırakmadan önce son bir şarkı açayım diyorsan tehlikeli ama güzel seçimdir.

9. Frank Ocean – Pink + White

Gecenin ortalarına doğru hala uyuyamadıysan muhtemelen kafanın içi susmadığındandır. Bu şarkı geceye yumuşak bir fon olur.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
