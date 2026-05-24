Ruh Haline Göre Hangi Norveç Metal Grubusun?

İrem Coşkun
24.05.2026 - 18:01
Norveç metal sahnesi, özellikle black metal ile müziğin en uç duygularını temsil eden bir evren... 90’larda şekillenen bu sahne, birbirinden derin gruplarla metal tarihine damga vurmaya devam ediyor! Peki senin ruh halin hangisine daha yakın? Hadi test edelim. 👇

1. Sabah uyandığında ilk düşüncen hangisi olur?

2. Hangi ortam sana daha çok hitap eder?

3. Peki, insanlarla ilişkin nasıl?

4. Söyle bakalım, seni en çok hangisi sinirlendirir?

5. Bir sorunla karşılaştığında genelde ne yaparsın?

6. Kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

7. Metal müzikte seni en çok etkileyen şey hangisi?

8. Şu anki ruh haline göre hayat motton hangisi olmalı?

Emperor

Sen tam anlamıyla epik bir karakterin vücut bulmuş halisin. Kontrolü seviyorsun, hatta biraz fazla seviyorsun diyebiliriz. Hayatında her şeyin bir düzeni ve estetik bir tarafı olmalı, yoksa içten içe rahatsız oluyorsun. İnsanlara kolay kolay kendini açmıyorsun ama açtığında da etkileyici bir iz bırakıyorsun. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama bu gücün arkasında ciddi bir zihinsel yoğunluk var. Kısacası sen kaotik değilsin, sen kaosu yöneten kişisin!

Darkthrone

Sen, 'Kimseye eyvallahım yok!” diyen birisin. Yalnızlık senin için bir eksiklik değil, bilinçli bir tercih. İnsanlarla arana mesafe koyuyorsun çünkü çoğu zaman onların enerjisi seni yoruyor. Minimalist bir yapın var; gereksiz hiçbir şeye tahammülün yok. Ama bu bazen seni biraz fazla içine kapatıyor, onu da kabul etmek lazım. Senin dünyan sade ama sert. Ve açık konuşalım; herkes o dünyaya giremez, girse de uzun süre kalamaz.

Ulver

Sen düz bir insan değilsin, baya katmanlısın. Duyguların derin, düşüncelerin karışık ve ruh halin sürekli değişken. Bazen melankolik, bazen huzurlu, bazen de tamamen kopuk olabiliyorsun. Hayatı yüzeysel yaşamayı sevmiyorsun, her şeyin altını kazıyorsun. Bu da seni hem ilginç hem de biraz zor biri yapıyor. İnsanlar seni anlamakta zorlanabilir ama zaten senin de herkes tarafından anlaşılmak gibi bir derdin yok. Sen kendi evreninde takılıyorsun ve orada mutlusun!

Mayhem

Duyguların yoğun, tepkilerin sert ve sabrın yok denecek kadar az. Sen, hayatı uçlarda yaşamayı seviyorsun; ya çok iyisin ya da çok kötü! Ortası pek yok. İnsan ilişkilerinde de aynı şey geçerli, ya bağlanıyorsun ya da tamamen siliyorsun. Bu seni hem çok çekici hem de biraz tehlikeli yapıyor. Açık konuşalım, seninle olmak kolay değil ama seni unutmak da imkansız. Tam anlamıyla “Yaşanır ama bedel ödetir!” enerjisi taşıyorsun.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
