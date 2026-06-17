Sadece 24 Saatte 50 Binden 11 Milyona: Dünya Kupası’nı ‘Şimdilik’ Vozinha Kazandı!
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Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Vozinha, Dünya Kupası'ndaki unutulmaz İspanya maçının ardından sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Yaptığı kurtarışlarla devleşen file bekçisinin Instagram takipçi sayısı bir gün içinde 11 milyona ulaşarak, dünyanın en ünlü yıldızlarını bile gölgede bıraktı.
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Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile İspanya arasında oynanan maç ve sonrasında yaşananlar unutulmaz olaylara sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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