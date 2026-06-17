Sadece 24 Saatte 50 Binden 11 Milyona: Dünya Kupası’nı ‘Şimdilik’ Vozinha Kazandı!

Kalesinde devleşen 40 yaşındaki Vozinha, İspanya'nın ardı ardına gelen güçlü ataklarına karşı tam 7 net kurtarış yaparak maça damgasını vurdu. Deneyimli kalecinin sahadaki bu büyük direnci ve başarısı, sadece stadyumdakileri değil, tüm futbolseverleri etkiledi. Ancak asıl fırtına, maçın bitiş düdüğüyle birlikte dijital dünyada koptu.

Zorlu karşılaşmaya çıkmadan önce Instagram'da 50 bin kişi tarafından takip edilen başarılı eldiven, maçın ardından internet dünyasının tek gündem maddesi haline geldi. Sadece 24 saat gibi kısa bir süre içinde takipçi sayısı olağanüstü bir hızla artarak 11 milyona kadar geldi. Bir günde milyonlarca yeni insan tarafından takip edilmeye başlanan Vozinha, sosyal medya tarihinde eşine çok nadir rastlanan bir büyüme hızı yakaladı.

Deneyimli kalecinin ulaştığı bu devasa takipçi kitlesi, onu bir anda dünyanın en popüler sporcularından biri konumuna taşıdı. Öyle ki Vozinha, sahip olduğu bu yeni rakamla Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) dünya çapında tanınan süper yıldızları Jayson Tatum, Anthony Edwards ve Zion Williamson gibi dev isimleri bile geride bırakmayı başardı.