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Sadece 24 Saatte 50 Binden 11 Milyona: Dünya Kupası’nı ‘Şimdilik’ Vozinha Kazandı!

etiket Sadece 24 Saatte 50 Binden 11 Milyona: Dünya Kupası’nı ‘Şimdilik’ Vozinha Kazandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 08:10
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Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Vozinha, Dünya Kupası'ndaki unutulmaz İspanya maçının ardından sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Yaptığı kurtarışlarla devleşen file bekçisinin Instagram takipçi sayısı bir gün içinde 11 milyona ulaşarak, dünyanın en ünlü yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

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Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile İspanya arasında oynanan maç ve sonrasında yaşananlar unutulmaz olaylara sahne oldu.

Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile İspanya arasında oynanan maç ve sonrasında yaşananlar unutulmaz olaylara sahne oldu.

Kalesinde devleşen 40 yaşındaki Vozinha, İspanya'nın ardı ardına gelen güçlü ataklarına karşı tam 7 net kurtarış yaparak maça damgasını vurdu. Deneyimli kalecinin sahadaki bu büyük direnci ve başarısı, sadece stadyumdakileri değil, tüm futbolseverleri etkiledi. Ancak asıl fırtına, maçın bitiş düdüğüyle birlikte dijital dünyada koptu.

Zorlu karşılaşmaya çıkmadan önce Instagram'da 50 bin kişi tarafından takip edilen başarılı eldiven, maçın ardından internet dünyasının tek gündem maddesi haline geldi. Sadece 24 saat gibi kısa bir süre içinde takipçi sayısı olağanüstü bir hızla artarak 11 milyona kadar geldi. Bir günde milyonlarca yeni insan tarafından takip edilmeye başlanan Vozinha, sosyal medya tarihinde eşine çok nadir rastlanan bir büyüme hızı yakaladı.

Deneyimli kalecinin ulaştığı bu devasa takipçi kitlesi, onu bir anda dünyanın en popüler sporcularından biri konumuna taşıdı. Öyle ki Vozinha, sahip olduğu bu yeni rakamla Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) dünya çapında tanınan süper yıldızları Jayson Tatum, Anthony Edwards ve Zion Williamson gibi dev isimleri bile geride bırakmayı başardı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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