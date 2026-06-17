article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Messi'nin Tartışmalı Hareketi Dünya Kupası'na Damga Vurdu: "Dünya Kupası'nda Şike Var" İddiası

Messi'nin Tartışmalı Hareketi Dünya Kupası'na Damga Vurdu: "Dünya Kupası'nda Şike Var" İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 07:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği Dünya Kupası maçında Lionel Messi'nin rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görmemesi, futbolseverleri isyan ettirdi. Sosyal medyada turnuvanın şikeli olduğu iddiaları gündeme gelirken, efsane oyuncunun aynı maçta hat-trick yaparak tarihe geçmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı gecesi Kansas City'de oynanan Dünya Kupası mücadelesi, yeşil sahalardaki futbol şöleninden çok hakem kararlarıyla hafızalara kazındı.

Salı gecesi Kansas City'de oynanan Dünya Kupası mücadelesi, yeşil sahalardaki futbol şöleninden çok hakem kararlarıyla hafızalara kazındı.

Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, dünya yıldızı Lionel Messi'nin rakibi Aissa Mandi'ye arkadan yaptığı müdahale sonrası oyunda kalması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İkili mücadele sırasında rakibinin baldırına ve aşil tendonuna basan Arjantinli yıldıza kırmızı kart çıkmaması, maçı ekranları başında takip eden milyonlarca taraftarı çileden çıkardı.

Pozisyonun ardından acı içinde yerde kalan Mandi'nin durumu ve ekranlara yansıyan tekrarlar, ciddi bir cezanın habercisi gibi duruyordu. Ancak maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak bu tehlikeli hareketi cezasız geçerken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmemesi tepkilerin odağı oldu. Eğer bu müdahaleyi başka bir oyuncu yapsaydı kesinlikle oyundan atılacağını savunan taraftarlar, sosyal medyada turnuvanın güvenilirliğini sorgulayan binlerce mesaj paylaştı.

Tepkili futbolseverlerden biri, VAR'ın bile pozisyonu incelememesini 'Sadece kupayı doğrudan Arjantin'e verin' sözleriyle eleştirdi. FIFA'nın her zamanki gibi Messi'yi ve ilerleyen turlardaki olası bir eşleşme için Cristiano Ronaldo'yu koruduğunu iddia eden başka bir kullanıcı ise kupanın önceden kurgulandığını öne sürdü. Sosyal medyadaki 'Messi'yi çok seviyorum ama bu net bir kırmızı karttı, sarı kart bile çıkmaması inanılmaz' şeklindeki yorumlar, yıldız oyuncunun hayranlarının dahi kararı adaletsiz bulduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu sert tartışmaların gölgesinde oyuna devam eden Messi, takım arkadaşı Rodrigo De Paul'un asistiyle başlayan gol şovunu muhteşem bir hat-trick ile taçlandırdı. Arrowhead Stadyumu'nu dolduran binlerce Arjantin taraftarına unutulmaz bir gece yaşatan yıldız isim, aynı zamanda Miroslav Klose'nin turnuva tarihindeki gol rekorunu da egale etmeyi başardı. İkinci yarının başlarında farkı açan ve maçın son anlarında oyundan çıkarken ayakta alkışlanan efsanevi futbolcunun sergilediği bu tarihi performans, ucuz atlattığı o tehlikeli faulün dumanı tüterken futbol dünyasında uzun süre konuşulacak bir hikayeye dönüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın