Messi'nin Tartışmalı Hareketi Dünya Kupası'na Damga Vurdu: "Dünya Kupası'nda Şike Var" İddiası
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Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği Dünya Kupası maçında Lionel Messi'nin rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görmemesi, futbolseverleri isyan ettirdi. Sosyal medyada turnuvanın şikeli olduğu iddiaları gündeme gelirken, efsane oyuncunun aynı maçta hat-trick yaparak tarihe geçmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.
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Salı gecesi Kansas City'de oynanan Dünya Kupası mücadelesi, yeşil sahalardaki futbol şöleninden çok hakem kararlarıyla hafızalara kazındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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