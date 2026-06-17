Messi'nin Tartışmalı Hareketi Dünya Kupası'na Damga Vurdu: "Dünya Kupası'nda Şike Var" İddiası

Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, dünya yıldızı Lionel Messi'nin rakibi Aissa Mandi'ye arkadan yaptığı müdahale sonrası oyunda kalması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İkili mücadele sırasında rakibinin baldırına ve aşil tendonuna basan Arjantinli yıldıza kırmızı kart çıkmaması, maçı ekranları başında takip eden milyonlarca taraftarı çileden çıkardı.

Pozisyonun ardından acı içinde yerde kalan Mandi'nin durumu ve ekranlara yansıyan tekrarlar, ciddi bir cezanın habercisi gibi duruyordu. Ancak maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak bu tehlikeli hareketi cezasız geçerken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmemesi tepkilerin odağı oldu. Eğer bu müdahaleyi başka bir oyuncu yapsaydı kesinlikle oyundan atılacağını savunan taraftarlar, sosyal medyada turnuvanın güvenilirliğini sorgulayan binlerce mesaj paylaştı.

Tepkili futbolseverlerden biri, VAR'ın bile pozisyonu incelememesini 'Sadece kupayı doğrudan Arjantin'e verin' sözleriyle eleştirdi. FIFA'nın her zamanki gibi Messi'yi ve ilerleyen turlardaki olası bir eşleşme için Cristiano Ronaldo'yu koruduğunu iddia eden başka bir kullanıcı ise kupanın önceden kurgulandığını öne sürdü. Sosyal medyadaki 'Messi'yi çok seviyorum ama bu net bir kırmızı karttı, sarı kart bile çıkmaması inanılmaz' şeklindeki yorumlar, yıldız oyuncunun hayranlarının dahi kararı adaletsiz bulduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu sert tartışmaların gölgesinde oyuna devam eden Messi, takım arkadaşı Rodrigo De Paul'un asistiyle başlayan gol şovunu muhteşem bir hat-trick ile taçlandırdı. Arrowhead Stadyumu'nu dolduran binlerce Arjantin taraftarına unutulmaz bir gece yaşatan yıldız isim, aynı zamanda Miroslav Klose'nin turnuva tarihindeki gol rekorunu da egale etmeyi başardı. İkinci yarının başlarında farkı açan ve maçın son anlarında oyundan çıkarken ayakta alkışlanan efsanevi futbolcunun sergilediği bu tarihi performans, ucuz atlattığı o tehlikeli faulün dumanı tüterken futbol dünyasında uzun süre konuşulacak bir hikayeye dönüştü.