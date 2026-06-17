Lionel Messi, Dünya Kupası'na Damga Vurdu: Messi Coştu, Arjantin Şov Yaptı: 3-0

Arjantin'in topun kontrolünü alıp rakip yarı alana yerleşerek oynadığı maçta kilidi açan isim Lionel Messi oldu. Süper yıldız, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümlerinde Cezayir, Arjantin ceza sahası etrafında kendini daha çok gösterse de Güney Amerika temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya daha cesur başlayan Cezayir, hücumda daha çok kendisini gösterse de 60. dakikada Messi yakaladığı fırsatı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Arjantin'in kaptanı, 76. dakikada bir kez daha ülkesini sevince boğarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerek 2026'ya galibiyetle başladı.