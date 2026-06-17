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Lionel Messi, Dünya Kupası'na Damga Vurdu: Messi Coştu, Arjantin Şov Yaptı: 3-0

etiket Lionel Messi, Dünya Kupası'na Damga Vurdu: Messi Coştu, Arjantin Şov Yaptı: 3-0

Lionel Messi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 07:15 Son Güncelleme: 17.06.2026 - 07:25
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran süperstar Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

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Arjantinliler 5. dakikada Messi'nin attığı golle sevinirken, Cezayirliler 9. dakikada Chaibi'nin filelere giden topuyla sevindi ancak iki gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Arjantinliler 5. dakikada Messi'nin attığı golle sevinirken, Cezayirliler 9. dakikada Chaibi'nin filelere giden topuyla sevindi ancak iki gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Arjantin'in topun kontrolünü alıp rakip yarı alana yerleşerek oynadığı maçta kilidi açan isim Lionel Messi oldu. Süper yıldız, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümlerinde Cezayir, Arjantin ceza sahası etrafında kendini daha çok gösterse de Güney Amerika temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya daha cesur başlayan Cezayir, hücumda daha çok kendisini gösterse de 60. dakikada Messi yakaladığı fırsatı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Arjantin'in kaptanı, 76. dakikada bir kez daha ülkesini sevince boğarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerek 2026'ya galibiyetle başladı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı. Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.

Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

Lionel Messi'nin bazı ünvanları: 

 Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan Messi

 Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen Messi

 Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısında bulunan Messi

 Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan Messi

 Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in en golcüsü Messi

 Futbol tarihinin en çok gol katkısı veren oyuncusu Messi

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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