İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları Sonrasında Necati Ateş’ten İlginç Paylaşım

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’e yönelik olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu. Bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde? İlk maçı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran... Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü ‘Gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız’ demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız, bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.”