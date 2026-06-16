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İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları Sonrasında Necati Ateş’ten İlginç Paylaşım

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları Sonrasında Necati Ateş’ten İlginç Paylaşım

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 17:38
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın kamp yaptığı otelde gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve YouTube üzerinden açıklamalar yapan Fatih Terim’e gönderme yapmıştı. Fatih Terim’in bir dönem yardımcılığını da yapan eski futbolcu Necati Ateş, Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında, “Fatih Terim’i TFF Başkanı yaptı resmen” paylaşımında bulundu.

“343 Digital” isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci İbrahim Seten ise Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim açıklamalarını, “Bazı çevreler hocayı TFF Başkanı olarak görmek istiyor. Bu sebeple bu kadar sert açıklamalar yaptı.” diyerek yorumladı.

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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olunca sert açıklamalar da peş peşe geldi.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olunca sert açıklamalar da peş peşe geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’e yönelik olarak şu açıklamalarda bulundu:

Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu. Bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde? İlk maçı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran... Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü ‘Gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız’ demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız, bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.”

Bir dönem Fatih Terim’in Galatasaray’da yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, bu açıklamalar üzerine paylaşımda bulundu.

Bir dönem Fatih Terim’in Galatasaray’da yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, bu açıklamalar üzerine paylaşımda bulundu.

İbrahim Seten de sert açıklamaların TFF Başkanlığı için yapıldığını iddia etti.

İbrahim Seten de sert açıklamaların TFF Başkanlığı için yapıldığını iddia etti.

“343 Digital” isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci İbrahim Seten, “TFF Başkanı olarak başka bir ajandan var. Sen Fatih Terim’le kavga etmek istiyorsun. Benim bildiğim kadarıyla Fatih Terim, belli çevreler tarafından potansiyel Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak gösteriliyor sürekli. Bundan rahatsızlık duyuyor. Futbol Federasyonu nezdinde de bazı araştırmalar yaptım. O kaynaklardan gelen bilgi de şöyle; Fatih Terim’in milli takımın başına geçmek istediğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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