İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları Sonrasında Necati Ateş’ten İlginç Paylaşım
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın kamp yaptığı otelde gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve YouTube üzerinden açıklamalar yapan Fatih Terim’e gönderme yapmıştı. Fatih Terim’in bir dönem yardımcılığını da yapan eski futbolcu Necati Ateş, Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında, “Fatih Terim’i TFF Başkanı yaptı resmen” paylaşımında bulundu.
“343 Digital” isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci İbrahim Seten ise Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim açıklamalarını, “Bazı çevreler hocayı TFF Başkanı olarak görmek istiyor. Bu sebeple bu kadar sert açıklamalar yaptı.” diyerek yorumladı.
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olunca sert açıklamalar da peş peşe geldi.
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Bir dönem Fatih Terim’in Galatasaray’da yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, bu açıklamalar üzerine paylaşımda bulundu.
İbrahim Seten de sert açıklamaların TFF Başkanlığı için yapıldığını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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