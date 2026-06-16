Hayatımıza Vozinha Katıldı
Dünya Kupası'nın romantik futbol hikayelerine düşkün olan bir tek ben değilim biliyorum. Haydi Yeşil Burun Adalı 40 yaşındaki kaleci Vozinha ile tanışalım.
Futbolun sadece futbol olmadığını bir kez daha hatırladığımız bir hikayeyle henüz Yeşil Burun Adaları'nın ilk maçında ne kadar da erken karşılaştık. Futbolu sevdiren biraz da insan hikayeleri. Gündüz bambaşka işler yaparken iş çıkışı antrenmanlarıyla böyle büyük turnuvalara hazırlananlar… Etrafı sponsorluk anlaşmaları ve reklam filmleriyle sarılmış olanlar ile annesinin vize ücretini zamanında yetiştiremeyenler şu an aynı çimlere basıyor.
Atlas Okyanusu'nda, Senegal açıklarında yaklaşık 550 bin nüfuslu küçük bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Belki nüfusu birçok şehrimizin bir ilçesinden daha az ama bu yaz milyonlarca futbolsevere kendi hikâyesini anlatmayı başardı.
Takipçi sayısı kadar değerli hissedenlere tatlı bir çimdik
Ne spot ışıkları, ne scout raporları… Vazgeçmeden yürünmüş upuzun bir yol
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