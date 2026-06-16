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Hayatımıza Vozinha Katıldı

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Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
16.06.2026 - 14:58
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Dünya Kupası'nın romantik futbol hikayelerine düşkün olan bir tek ben değilim biliyorum. Haydi Yeşil Burun Adalı 40 yaşındaki kaleci Vozinha ile tanışalım.

Futbolun sadece futbol olmadığını bir kez daha hatırladığımız bir hikayeyle henüz Yeşil Burun Adaları'nın ilk maçında ne kadar da erken karşılaştık. Futbolu sevdiren biraz da insan hikayeleri. Gündüz bambaşka işler yaparken iş çıkışı antrenmanlarıyla böyle büyük turnuvalara hazırlananlar… Etrafı sponsorluk anlaşmaları ve reklam filmleriyle sarılmış olanlar ile annesinin vize ücretini zamanında yetiştiremeyenler şu an aynı çimlere basıyor.

Atlas Okyanusu'nda, Senegal açıklarında yaklaşık 550 bin nüfuslu küçük bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Belki nüfusu birçok şehrimizin bir ilçesinden daha az ama bu yaz milyonlarca futbolsevere kendi hikâyesini anlatmayı başardı.

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Takipçi sayısı kadar değerli hissedenlere tatlı bir çimdik

Takipçi sayısı kadar değerli hissedenlere tatlı bir çimdik

40 yıllık tecrübesi ve gözlerine kazınmış sayısız mücadeleyle Josimar José Évora Dias, bizim için artık Vozinha, Dünya Kupası'na az ilgi duyanların bile yüzlerine gülümseme getirmeyi, gözlerini nemlendirmeyi başardı. Her şeyi ölçen o soyut ölçüt olan sosyal medya da bunu kanıtlıyor: Yeşil Burun Adalı futbolcu, Instagram takipçi sayısını sadece birkaç saat içinde 50.000’den 5,8 milyona çıkardı. Yani artık markalar ve ajanslar için mükemmel bir hedef oldu! Acaba var mı Vozinha’nın annesini derhal Dünya Kupası’na getirecek bir marka?

Ne spot ışıkları, ne scout raporları… Vazgeçmeden yürünmüş upuzun bir yol

Ne spot ışıkları, ne scout raporları… Vazgeçmeden yürünmüş upuzun bir yol

Vozinha'nın hikâyesi, futbolun sadece yıldızlardan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Hiçbir akademide yetişmeden, kendi kendine kalecilik öğrenerek Yeşil Burun Adaları'ndan Angola'ya, Moldova'dan Kıbrıs'a uzanan uzun bir yolculuk yaptı. Kariyerini sessizce ve adım adım inşa eden bu kaleci, bugün Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil ediyor. Bazen en etkileyici hikâyeler, en parlak spot ışıklarının altında değil, vazgeçmeden yürünmüş uzun yolların sonunda yazılıyor.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Vozinha, adının bir anda milyonlarca insanın diline düştüğünden henüz habersizdi. Eğer Yeşil Burun Adaları son 16 turuna yükselirse, kırk yıl önce babasının Josimar'ı izlediği Meksika'da bu kez o sahaya çıkacak ve ülkesine yeni bir kahraman hikâyesi yazacak.

Dünya Kupası'nı hem futbol için hem de kalplerimizi yumuşatan romantik hikayeleri için çok seviyorum. Bu yazıyı okuyan sen, her nerede ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Kalbinin attığı yön mutlaka sihrini gösterecek! 

Dünya Kupası'nın sonunda kupayı kimin kaldıracağını bilmiyorum. Ama şimdiden biliyorum ki bu yazın en güzel hikâyelerinden biri Vozinha olacak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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