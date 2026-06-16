Hayatımıza Vozinha Katıldı

Vozinha'nın hikâyesi, futbolun sadece yıldızlardan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Hiçbir akademide yetişmeden, kendi kendine kalecilik öğrenerek Yeşil Burun Adaları'ndan Angola'ya, Moldova'dan Kıbrıs'a uzanan uzun bir yolculuk yaptı. Kariyerini sessizce ve adım adım inşa eden bu kaleci, bugün Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil ediyor. Bazen en etkileyici hikâyeler, en parlak spot ışıklarının altında değil, vazgeçmeden yürünmüş uzun yolların sonunda yazılıyor.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Vozinha, adının bir anda milyonlarca insanın diline düştüğünden henüz habersizdi. Eğer Yeşil Burun Adaları son 16 turuna yükselirse, kırk yıl önce babasının Josimar'ı izlediği Meksika'da bu kez o sahaya çıkacak ve ülkesine yeni bir kahraman hikâyesi yazacak.

Dünya Kupası'nı hem futbol için hem de kalplerimizi yumuşatan romantik hikayeleri için çok seviyorum. Bu yazıyı okuyan sen, her nerede ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Kalbinin attığı yön mutlaka sihrini gösterecek!

Dünya Kupası'nın sonunda kupayı kimin kaldıracağını bilmiyorum. Ama şimdiden biliyorum ki bu yazın en güzel hikâyelerinden biri Vozinha olacak.