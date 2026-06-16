TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim Sözleri Tepki Çekti

Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Takımın yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim hakkındaki açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yaptığı Youtube yayınında 'Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum” diyen Fatih Terim’e TFF Başkanı “Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu, bu kadar mı akbaba, sırtlan varmış içimizde? İlk maçı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran.Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü “gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız” demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine” sözleriyle cevap verdi.

TFF Başkanı’nın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.