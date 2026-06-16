TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: “Akbabalık, Sırtlanlık Yapmaya Gerek Yok, Fatih Terim’e Yakıştıramadım”
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, 'Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum. 'Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok' dedi.
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TUR
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
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Yapılan eleştirilere cevap veren Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu şunları söyledi:
Takımla konuştuğunu ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörleri Fatih Terim ve Şenol Güneş'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu şu sözlerle kendilerine cevap verdi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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