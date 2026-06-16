TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: “Akbabalık, Sırtlanlık Yapmaya Gerek Yok, Fatih Terim’e Yakıştıramadım”

'Şenol hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız, başkandan mı soracaksınız? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil. Onun için kendisine hiç yakıştıramadım.”

Futbolcularla her şeyi konuştuklarını belirten Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, '1 ayda 60 saatin üzerinde uçuş yaptım. Sonuçta Cenab-ı Allah nasip etti bu görevi. Biz onlarla konuşurken de oyuncu arkadaşlarımıza söyledim, 'Beni başkan olarak görmeyin, bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum'. Bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Sonuçta burada diyorum ki yani teknik, taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz' dedi.

Takıma destek olunmasını gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, 'Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder, bu ben de dahil. Şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vururlar? İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Öyle bir şey yapıyorlar mı? Daha bir maç oynadık, ne kadar arzuluymuşlar demek ki ya, bu takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Bu çocuklara çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı burada ilk maçta yemek iyi. Burada telafisi var ama gruptan çıktıktan sonra elemede tokat yersen onun telafisi yok. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun' diyerek sözlerini tamamladı.