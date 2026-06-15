LinkedIn Dünya Kupası'nda Bir Takımın Geleceğini Nasıl Değiştirdi?
Roberto Lopes, Yeşil Burun Adaları futbol federasyonunun LinkedIn üzerinden kendisiyle ilk kez iletişime geçtiğinde, profesyonel sosyal medya platformuna düşen istenmedik mesajlara çoğu insanın yaptığı gibi davrandı: Mesajı görmezden geldi. Bu tutum ise neredeyse 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme şansını elinden alacaktı.
İrlanda doğumlu, görkemli yapılı stoper, Portekizce gelen mesajın spam olduğunu düşünerek yanıt verme gereği duymadı. İngilizce bir takip mesajı aldığındaysa durumun çok farklı olduğunu anladı: Bu, Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasında İspanya ile karşılaşacak olan Yeşil Burun Adaları milli takımı adına yapılmış resmi bir teklifti.
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Tüm kariyeri İrlanda'da geçti.
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