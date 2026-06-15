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LinkedIn Dünya Kupası'nda Bir Takımın Geleceğini Nasıl Değiştirdi?

etiket LinkedIn Dünya Kupası'nda Bir Takımın Geleceğini Nasıl Değiştirdi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 23:19
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Roberto Lopes, Yeşil Burun Adaları futbol federasyonunun LinkedIn üzerinden kendisiyle ilk kez iletişime geçtiğinde, profesyonel sosyal medya platformuna düşen istenmedik mesajlara çoğu insanın yaptığı gibi davrandı: Mesajı görmezden geldi. Bu tutum ise neredeyse 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme şansını elinden alacaktı.

İrlanda doğumlu, görkemli yapılı stoper, Portekizce gelen mesajın spam olduğunu düşünerek yanıt verme gereği duymadı. İngilizce bir takip mesajı aldığındaysa durumun çok farklı olduğunu anladı: Bu, Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasında İspanya ile karşılaşacak olan Yeşil Burun Adaları milli takımı adına yapılmış resmi bir teklifti.

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"Google Translate'e yaptıştırdım"

"Google Translate'e yaptıştırdım"

Lopes, turnuva öncesinde Reuters'e verdiği telefon röportajında gülerek şunları söyledi: 'Dokuz ay sonra bana İngilizce olarak mesaj attılar ve teklifi düşünüp düşünmediğimi sordular. İşte o zaman baştan yapmam gerekeni yaptım; Cape Verde adına oynamak isteyip istemediğimi soran o ilk mesajı Google Translate'e yapıştırdım.

'LinkedIn üzerinden ulaşmak pek alışılmış bir yöntem değildi; sonradan kulübümle iletişim kurmakta güçlük çektiklerini öğrendim. Ama fırsatın kapımda olduğunu görünce ilk andan itibaren tam anlamıyla arkasında durdum ve gerekli tüm belgeleri hazırlamak için kolları sıvadık.

Tüm kariyeri İrlanda'da geçti.

Tüm kariyeri İrlanda'da geçti.

Futbol dünyasında 'Pico' lakabıyla tanınan 33 yaşındaki oyuncu, tüm kariyerini İrlanda Ligi'nde Bohemian FC ve Shamrock Rovers formalarıyla geçirdi ve bu ligden çok az oyuncunun uluslararası arenaya, hele ki büyük bir turnuvanın finallerine ulaşabildiği göz önüne alındığında, bu seviyedeki deneyiminin İrlanda U19 takımında sadece bir kez forma giymekle sınırlı kalacağından emindi.

Bunun yerine, bu mesaj onu babasının doğum ülkesiyle bir araya getirdi ve 2019'da Togo'ya karşı 2-0'lık galibiyetle ilk maçına çıktı. Kısa sürede beklenenin üzerinde performans sergilemeye başlayan ve Ekim ayında Eswatini'ye karşı 3-0'lık galibiyetle Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımın savunmasında kilit bir oyuncu haline geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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