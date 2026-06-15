LinkedIn Dünya Kupası'nda Bir Takımın Geleceğini Nasıl Değiştirdi?

Lopes, turnuva öncesinde Reuters'e verdiği telefon röportajında gülerek şunları söyledi: 'Dokuz ay sonra bana İngilizce olarak mesaj attılar ve teklifi düşünüp düşünmediğimi sordular. İşte o zaman baştan yapmam gerekeni yaptım; Cape Verde adına oynamak isteyip istemediğimi soran o ilk mesajı Google Translate'e yapıştırdım.

'LinkedIn üzerinden ulaşmak pek alışılmış bir yöntem değildi; sonradan kulübümle iletişim kurmakta güçlük çektiklerini öğrendim. Ama fırsatın kapımda olduğunu görünce ilk andan itibaren tam anlamıyla arkasında durdum ve gerekli tüm belgeleri hazırlamak için kolları sıvadık.