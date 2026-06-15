Tarkan'dan Mağlubiyet Sonrası "Çok Yüklenilen" Milli Takım'a Tam Destek Mesajı

Kimi taraftarlar eleştirilerini dile getirirken, kimi kullanıcılar ise hazırladıkları videolar, caps'ler ve mizahi paylaşımlarla hayal kırıklığını göstermeyi tercih etti. Özellikle mağlubiyetin ardından kısa sürede oluşan olumsuz atmosfer dikkat çekerken, bazı kesimlerin milli takıma sert şekilde yüklenmesi de gündem oldu.

Tam da bu noktada gözler yıllar önce Türkiye'nin hafızasına kazınan Bir Oluruz Yolunda marşının sahibi Tarkan'a çevrildi. Hatırlanacağı üzere Megastar'a bu yıl yeniden milli takım marşıyla ilgili sorular yöneltilmiş, Tarkan da yaptığı açıklamada yıllar önce ortaya çıkan eserin hala etkisini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Birçok kişi tarafından haklı bulunan bu yaklaşımın ardından ünlü sanatçı, Avustralya mağlubiyetinin hemen sonrasında Milli Takım'a moral veren bir paylaşım yaptı.

Tarkan, özellikle daha ilk maçın ardından futbolculara ve teknik ekibe yöneltilen sert eleştirileri üzüntüyle takip ettiğini belirtti. Dünya Kupası seviyesinde mücadele eden sporcuların zaten çok büyük bir baskı ve beklenti altında sahaya çıktıklarını hatırlatan sanatçı, takımın elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğine inandığını ifade etti.

Megastar'ın mesajındaki en dikkat çekici vurgu ise yıllar önce yazdığı marşa gönderme yapması oldu. Tarkan, eleştirilerle takımın motivasyonunu kırmak yerine gerçekten 'bir oluruz yolunda' mantığıyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, Milli Takım'ın şu an ihtiyaç duyduğu şeyin yargılanmak değil destek görmek olduğunu söyledi.

Paylaşımında, başarının da başarısızlığın da sporun bir parçası olduğunu vurgulayan sanatçı, asıl desteğin zor zamanlarda anlam kazandığını ifade etti. Kazansalar da kaybetseler de Milli Takım'ın yanında olunması gerektiğini söyleyen Tarkan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük destek gördü. Özellikle mağlubiyet sonrası oluşan karamsar havada yapılan bu çağrı, birçok kişi tarafından moral veren ve birleştirici bir mesaj olarak yorumlandı.