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Tarkan'dan Mağlubiyet Sonrası "Çok Yüklenilen" Milli Takım'a Tam Destek Mesajı

etiket Tarkan'dan Mağlubiyet Sonrası "Çok Yüklenilen" Milli Takım'a Tam Destek Mesajı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 22:46
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24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan Türkiye, ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Milli Takım'a yöneltilen sert eleştiriler gündem olurken, yıllar önce 'Bir Oluruz Yolunda' marşıyla hafızalara kazınan Tarkan'dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Megastar, futbolculara yüklenilmesine üzüldüğünü belirterek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk futbolseverlerin yıllardır kurduğu Dünya Kupası hayali sonunda gerçeğe dönüşmüş, A Milli Takımımız tam 24 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkmıştı.

Türk futbolseverlerin yıllardır kurduğu Dünya Kupası hayali sonunda gerçeğe dönüşmüş, A Milli Takımımız tam 24 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkmıştı.

Turnuvaya katılımın kesinleştiği ilk günden itibaren ülkede adeta bambaşka bir hava esmeye başlamış, milyonlarca kişi aylar boyunca bu tarihi organizasyonu konuşmuştu. Kadro tercihleri, rakip analizleri, olası eşleşmeler ve elbette milli takım marşları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girmişti.

Özellikle turnuva yaklaşırken yeni bir milli takım marşı yapılıp yapılmayacağı uzun süre tartışıldı. Ancak konu ne zaman açılsa futbolseverlerin büyük bölümü aynı noktada birleşiyordu. Aradan yıllar geçmiş olsa da Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası döneminde seslendirdiği ve adeta milli takım ruhunun simgesi haline gelen Bir Oluruz Yolunda marşı hala ilk günkü etkisini koruyordu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da milyonlarca kişi yeni bir marş arayışına gerek olmadığını savunurken, gönüllerin yine o efsane eserden yana olduğu açıkça görülüyordu.

Aylar süren bekleyişin ardından Dünya Kupası serüveni 14 Mayıs sabahı başladı. Türkiye saatiyle 07.00'de Avustralya karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavını verdi. Karşılaşma öncesinde beklentiler oldukça yüksekti; milyonlarca kişi ekran başına geçmiş, sosyal medya destek mesajlarıyla dolup taşmıştı. Ancak sahadan gelen sonuç taraftarların hayal ettiği gibi olmadı. Milli Takımımız ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, uzun süredir biriktirilen heyecan yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı. Turnuvanın henüz ilk maçında gelen yenilgi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yalnızca maçın sonucu değil, oyuncular ve teknik ekip de yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yalnızca maçın sonucu değil, oyuncular ve teknik ekip de yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

Kimi taraftarlar eleştirilerini dile getirirken, kimi kullanıcılar ise hazırladıkları videolar, caps'ler ve mizahi paylaşımlarla hayal kırıklığını göstermeyi tercih etti. Özellikle mağlubiyetin ardından kısa sürede oluşan olumsuz atmosfer dikkat çekerken, bazı kesimlerin milli takıma sert şekilde yüklenmesi de gündem oldu.

Tam da bu noktada gözler yıllar önce Türkiye'nin hafızasına kazınan Bir Oluruz Yolunda marşının sahibi Tarkan'a çevrildi. Hatırlanacağı üzere Megastar'a bu yıl yeniden milli takım marşıyla ilgili sorular yöneltilmiş, Tarkan da yaptığı açıklamada yıllar önce ortaya çıkan eserin hala etkisini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Birçok kişi tarafından haklı bulunan bu yaklaşımın ardından ünlü sanatçı, Avustralya mağlubiyetinin hemen sonrasında Milli Takım'a moral veren bir paylaşım yaptı.

Tarkan, özellikle daha ilk maçın ardından futbolculara ve teknik ekibe yöneltilen sert eleştirileri üzüntüyle takip ettiğini belirtti. Dünya Kupası seviyesinde mücadele eden sporcuların zaten çok büyük bir baskı ve beklenti altında sahaya çıktıklarını hatırlatan sanatçı, takımın elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğine inandığını ifade etti.

Megastar'ın mesajındaki en dikkat çekici vurgu ise yıllar önce yazdığı marşa gönderme yapması oldu. Tarkan, eleştirilerle takımın motivasyonunu kırmak yerine gerçekten 'bir oluruz yolunda' mantığıyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, Milli Takım'ın şu an ihtiyaç duyduğu şeyin yargılanmak değil destek görmek olduğunu söyledi.

Paylaşımında, başarının da başarısızlığın da sporun bir parçası olduğunu vurgulayan sanatçı, asıl desteğin zor zamanlarda anlam kazandığını ifade etti. Kazansalar da kaybetseler de Milli Takım'ın yanında olunması gerektiğini söyleyen Tarkan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük destek gördü. Özellikle mağlubiyet sonrası oluşan karamsar havada yapılan bu çağrı, birçok kişi tarafından moral veren ve birleştirici bir mesaj olarak yorumlandı.

Tarkan'ın paylaşımı 👇

Tarkan'ın paylaşımı 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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