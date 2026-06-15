Tarkan'dan Mağlubiyet Sonrası "Çok Yüklenilen" Milli Takım'a Tam Destek Mesajı
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24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan Türkiye, ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Milli Takım'a yöneltilen sert eleştiriler gündem olurken, yıllar önce 'Bir Oluruz Yolunda' marşıyla hafızalara kazınan Tarkan'dan dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Megastar, futbolculara yüklenilmesine üzüldüğünü belirterek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Türk futbolseverlerin yıllardır kurduğu Dünya Kupası hayali sonunda gerçeğe dönüşmüş, A Milli Takımımız tam 24 yıl aradan sonra yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkmıştı.
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Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yalnızca maçın sonucu değil, oyuncular ve teknik ekip de yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.
Tarkan'ın paylaşımı 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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