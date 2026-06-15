2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda heyecan ara vermeden devam ediyor. İlk süprizlerin de yaşandığı gecenin ardından bizi tekrar heyecan dolu maçlar bekliyor.
İşte günün programı ve detaylar...
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Gece iki maç bizi bekliyor.
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Akşam seansında tek maç var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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