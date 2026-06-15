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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2026 - 00:50
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Dünya Kupası'nda heyecan ara vermeden devam ediyor. İlk süprizlerin de yaşandığı gecenin ardından bizi tekrar heyecan dolu maçlar bekliyor. 

İşte günün programı ve detaylar...

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Gece iki maç bizi bekliyor.

Gece iki maç bizi bekliyor.

İlk olarak TSİ 01.00'de Suudi Arabistan, Güney Amerika ülkesi Uruguay'la oynayacak. 

04.00'te ise turnuvanın gelişiyle tartışmalı takımlarından biri olan İran, Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Akşam seansında tek maç var.

Akşam seansında tek maç var.

Bu akşam 19.00 ve 20.00 seansında maç yok sadece 22.00 seansında bir maç var. 

Fransa grubundaki ilk maçına Senegal karşısında çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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