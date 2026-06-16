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Franz Kafka Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Franz Kafka Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 17:01
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Dönüşüm romanıyla hepimizi böceğe çeviren, babasıyla bitmek bilmeyen davaları olan ve hayata karşı duruşuyla varoluşsal krizlerimizin kadim dostu haline gelen Franz Kafka bugün aramızda olsaydı, emin olun sadece günlük tutmakla kalmazdı. Muhtemelen Prag’da yağmurlu bir günde kahvesini yudumlarken Spotify listesini titizlikle güncellerdi. İşte onun o karanlık, bürokratik, sorgulayıcı ama bir o kadar da derin ruhunu yansıtan şarkı listesi...

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1. The Smiths - How Soon Is Now?

Kafka’nın bitmek bilmeyen yalnızlığını ve topluma uyum sağlayamayışını bu şarkıdan daha iyi ne anlatabilir? Morrisey’in o ağlamaklı sesi eşliğinde Kendimi yalnız hissediyorum ve buraya ait değilim deyişi tam olarak Kafka’nın günlüğünden fırlamış bir cümle gibi

2. Leonard Cohen - Everybody Knows

Kafka’nın karanlık mizah anlayışı bu şarkıyla el sıkışırdı. Çünkü burada dünya zaten bozulmuş durumda ve herkes bunun farkında. Bürokrasi, çürümüş düzen ve insanın küçücük kalışı… Bildiğin Dava romanının müzikal hali. Ayrıca şarkı yıllarca politik protestolarda ve distopik filmlerde kullanıldı. Kafka bunu duyunca hafifçe gülümseyip insanlık zaten çok garip derdi.

3. Joy Division - Atmosphere

Bürokrasinin gri koridorlarında kaybolmuş bir yazar için Joy Division dinlemek neredeyse anayasal bir zorunluluk. Şarkı grubun solisti hayata veda ettikten sonra onun anısına özel bir kliple yeniden taçlandırılmış. Şarkıdaki her nota dinleyiciyi adeta çıkışı olmayan bir labirentin içine doğru çekmekte.

4. Radiohead - Creep

Ben bir ucubeyim, burada ne işim var diyen Thom Yorke aslında Kafka’nın yeni çağdaki hali. Kafka kendisini ailesinin ve toplumun içinde her zaman bir yabancı gibi hissettiği için bu sözleri gözü kapalı imzalardı. Şarkının meşhur sert gitar kesintileri aslında gitaristin şarkıdan nefret etmesi ve onu sabote etmek istemesiyle ortaya çıkmış. Ortaya çıkan bu kaza eseri sertlik Kafka’nın içindeki o anlık öfke patlamalarını harika özetliyor.

5. Billie Eilish - Bury a Friend

Bir sabah uyandığınızda kendinizi dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulursanız bu şarkıyı kesinlikle listeye eklersiniz. Şarkının karanlık altyapısı ve canavarlarla ilgili sözleri Dönüşüm romanının resmi soundtrack albümü olmaya aday. Billie Eilish bu şarkıyı kaydederken dişçideki törpü seslerini ve diş çıkarma seslerini efekt olarak kullanmış. Kafka bu sıra dışı ve rahatsız edici detaylara kesinlikle bayılır ve hemen günlüğüne not ederdi.

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6. Pink Floyd - Time

Zamanın ellerimizin arasından kayıp gitmesi ve hayatın anlamsız koşturmacası Kafka’nın en büyük dertlerinden biriydi. Memurluk yaparken yaratıcılığının köreldiğini düşünen yazar bu şarkıdaki saat sesleriyle irkilirdi. Şarkının başındaki o muazzam saat sesleri aslında bir mühendisin antika dükkanlarını gezerek kaydettiği gerçek seslerden oluşuyormuş. Şarkı ilerledikçe insan hayattaki geç kalmışlık hissiyle yüzleşir ki bu tam bir Kafka klasiğidir.

7. David Bowie - Space Oddity

Dünyadan tamamen kopmuş ve uzay boşluğunda yapayalnız kalmış bir astronotun hikayesi Franz için çok tanıdık. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan yazarımız kendisini sık sık başka bir gezegenden gelmiş gibi hissederdi. Bowie bu şarkıyı meşhur aya iniş görüntülerinden hemen önce yayınlamış ve televizyonlar o dönem bu şarkıyı fon müziği yapmış. Evrenin büyüklüğü karşısında insanın ne kadar küçük olduğunu hatırlatan muazzam bir parça.

8. Nirvana - Something in the Way

Kafka hayatı boyunca toplumsal beklentilerin altında ezildiğini hissettiği için bu şarkıyla derin bir bağ kurardı. Şarkıdaki akustik gitarın akordu o kadar bozuk ki Cobain kayıtta gitarı çalarken neredeyse hiç bastırmamış. Bu kırılgan ve hassas yapı şarkıyı tam bir ruhsal sığınak haline getiriyor.

9. Agnes Obel - Familiar

Danimarkalı sanatçının bu büyüleyici eseri, klasik müzik esintileriyle gizemli bir atmosferi birleştirerek tam bir hayalet hikayesi sunuyor. Şarkıda sanatçı kendi sesini bilgisayar ortamında kalınlaştırarak bir erkek sesiyle düet yapıyor gibi bir illüzyon yaratmış. Bu çift seslilik durumu, Kafka’nın günlüklerinde sıkça karşılaştığımız kendi kendisiyle yabancılaşma ve iki farklı kişiliğe bölünme hissini mükemmel şekilde yansıtıyor.

10. Burial - Archangel

Elektronik müziğin en kasvetli ve yeraltı tarzı olan dubstep türünün bu örneği, yağmurlu bir gecede cam kenarında oturup dünyayı izleme hissiyatını veriyor dinleyicilerine. Şarkının arkasından gelen cızırtılar ve hışırtılar, sanki eski bir radyodan gelen kayıp bir mesaj gibi ve yazarın o hiç ulaşılamayan mektuplarını anımsatmakta. Franz geceleri odasında tek başına yazısını yazarken bu boğuk ve derinden gelen ritimlerle hipnotize olabilirdi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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