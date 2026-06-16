Franz Kafka Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
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Dönüşüm romanıyla hepimizi böceğe çeviren, babasıyla bitmek bilmeyen davaları olan ve hayata karşı duruşuyla varoluşsal krizlerimizin kadim dostu haline gelen Franz Kafka bugün aramızda olsaydı, emin olun sadece günlük tutmakla kalmazdı. Muhtemelen Prag’da yağmurlu bir günde kahvesini yudumlarken Spotify listesini titizlikle güncellerdi. İşte onun o karanlık, bürokratik, sorgulayıcı ama bir o kadar da derin ruhunu yansıtan şarkı listesi...
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1. The Smiths - How Soon Is Now?
2. Leonard Cohen - Everybody Knows
3. Joy Division - Atmosphere
4. Radiohead - Creep
5. Billie Eilish - Bury a Friend
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6. Pink Floyd - Time
7. David Bowie - Space Oddity
8. Nirvana - Something in the Way
9. Agnes Obel - Familiar
10. Burial - Archangel
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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