Franz Kafka Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Ben bir ucubeyim, burada ne işim var diyen Thom Yorke aslında Kafka’nın yeni çağdaki hali. Kafka kendisini ailesinin ve toplumun içinde her zaman bir yabancı gibi hissettiği için bu sözleri gözü kapalı imzalardı. Şarkının meşhur sert gitar kesintileri aslında gitaristin şarkıdan nefret etmesi ve onu sabote etmek istemesiyle ortaya çıkmış. Ortaya çıkan bu kaza eseri sertlik Kafka’nın içindeki o anlık öfke patlamalarını harika özetliyor.