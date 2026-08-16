Mezuniyet Sonrası Varoluşsal Sıkıntıya Birebir 13 Parça
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mezuniyet sonrası sudan çıkmış balığa dönen, 'Ben şimdi ne yapacağım?' diye tavanı seyredenler toplandıysa başlıyoruz! Diplomayı aldın ama sanki hayatının kontrolü sende değilmiş gibi hissetmen çok normal. Endişelenme, bu listedeki her şarkı senin şu an hissettiğin o garip, boşlukta olma haline birebir ilaç gibi gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fleetwood Mac - Landslide
2. Radiohead - Karma Police
3. Cigarettes After Sex - Apocalypse
4. Bon Iver - Holocene
5. The Smiths - Please, Please, Please, Let Me Get What I Want
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mitski - My Love Mine All Mine
7. Phoebe Bridgers - Motion Sickness
8. Mazzy Star - Fade Into You
9. Nick Drake - Pink Moon
10. The Beatles - Here Comes The Sun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Cat Stevens - Father and Son
12. Frank Ocean - White Ferrari
13. Louis Armstrong - What a Wonderful World
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın