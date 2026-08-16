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Mezuniyet Sonrası Varoluşsal Sıkıntıya Birebir 13 Parça

etiket Mezuniyet Sonrası Varoluşsal Sıkıntıya Birebir 13 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 15:01
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Mezuniyet sonrası sudan çıkmış balığa dönen, 'Ben şimdi ne yapacağım?' diye tavanı seyredenler toplandıysa başlıyoruz! Diplomayı aldın ama sanki hayatının kontrolü sende değilmiş gibi hissetmen çok normal. Endişelenme, bu listedeki her şarkı senin şu an hissettiğin o garip, boşlukta olma haline birebir ilaç gibi gelecek.

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1. Fleetwood Mac - Landslide

Diplomayı eline alınca zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark edip dehşete düştüysen, Stevie Nicks ablamızın bu zamansız şarkısı tam senin için.

2. Radiohead - Karma Police

'Okul bitti, vizeler bitti ama dertler bitmedi' dediğin o anlarda Thom Yorke’un sesine sığınabilirsin.

3. Cigarettes After Sex - Apocalypse

Karanlık odanda, yatakta sırtüstü uzanıp tavanı seyrederken dinlemelik. Şarkının o yavaş ritmi, beynindeki dönüp duran 'İş bulabilecek miyim?' sorularını biraz olsun uyuşturacak.

4. Bon Iver - Holocene

Justin Vernon abimiz 'Her şeyin merkezinde değilsin' diye fısıldarken, aslında bu belirsizlik dünyasında yalnız olmadığını ve her şeyin bir şekilde akıp gittiğini hatırlatıyor.

5. The Smiths - Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

'Hayatım boyunca çalıştım, artık güzel bir şeyler olsun lütfen' feryadının müzik bulmuş hali. Morrissey senin yerine yalvarıyor, sen sadece arkana yaslan.

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6. Mitski - My Love Mine All Mine

Mezuniyet sonrası gelen o garip yalnızlık ve 'Herkes bir yerlere savruldu, ben kaldım' hissini sakin bir melodiyle sarıp sarmalayan, son dönemin en samimi parçası.

7. Phoebe Bridgers - Motion Sickness

Okul bitti ama eski arkadaşlıkların, biten ilişkilerin veya kaçırılan fırsatların yükü hala sırtındaysa, Phoebe bu karmaşayı arkanda bırakman için harika bir melodi sunuyor.

8. Mazzy Star - Fade Into You

Günlerin birbirine karıştığı, hangi günde olduğunun önemini yitirdiği o işsizlik/boşluk dönemlerinin en hipnotik, en akışına bırakmalı şarkısı.

9. Nick Drake - Pink Moon

Güneş batarken odana sızan o turuncu ışıkla birlikte gelen 'Ben şimdi ne yapacağım?' melankolisine eşlik edecek en saf akustik parça.

10. The Beatles - Here Comes The Sun

Ne kadar karanlık bir dönemden geçersen geç, o güneşin eninde sonunda yeniden doğacağını ve her şeyin yoluna gireceğini hatırlatan, içi ısıtan bir klasik.

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11. Cat Stevens - Father and Son

Ailenin beklentileri ile kendi hayallerin arasında sıkışıp kaldıysan, bu şarkıdaki o içsel çatışma tam olarak senin şu an yaşadığın kuşak ve fikir çatışmasını anlatıyor.

12. Frank Ocean - White Ferrari

Hayatın her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini, bazen sadece ön koltuğa oturup yolculuğun tadını çıkarmak gerektiğini fısıldayan bir parça.

13. Louis Armstrong - What a Wonderful World

Tüm kaygıları, iş başvurularını, gelecek dertlerini bir kenara bırakıp derin bir nefes al. Dünya hala güzel bir yer ve senin önünde koskoca bir hayat var. Her şey yoluna girecek!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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