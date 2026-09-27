Sevgili Boğa, kişisel bakım için ayırdığın para bu hafta biraz artabilir. Kuaför, bakım ya da düzenli kullandığın ürünleri yenilemek derken tek tek küçük görünen rakamlar birleşebilir. Özellikle paket hâlinde satılan hizmetlerde “nasıl olsa kullanırım” diye düşünmeden önce gerçekten kaç seans veya ürüne ihtiyacın olduğunu hesapla. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…