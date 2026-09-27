Sevgili Boğa, Güneş-Uranüs uyumu bu hafta çalışma hayatında alışkanlıklarını biraz sarsabilir. Fakat değişiklik büyük bir proje yerine günlük düzeninden başlayabilir; çalışma saatlerini değiştirmek, masanı başka yere taşımak ya da işlerini farklı sırayla yapmak bile verimini artırabilir. Haftanın ikinci yarısında ise tamamladığın bir işin sonucu önüne gelecek ve neyin gerçekten işe yaradığını görebileceksin.

Maddi konularda kişisel bakımın ya da görünüşün için para ayırabilirsin. Kuaför, bakım veya düzenli kullandığın bir ürünün yenilenmesi bütçene girebilir. Kampanya paketleri cazip görünse de kullanmayacağın hizmetleri sırf indirimli diye satın alma.

Aşk hayatında ilişkin varsa evde sakin bir akşam sana dışarıdaki kalabalık bir plandan çok daha cazip gelebilir. Partnerin de aynı fikirdeyse uzun zamandır yapmadığınız kadar rahat bir akşam geçirebilirsiniz. Bekarsan günlük hayatında sana küçük kolaylıklar sağlayan birinin ilgisinin yalnızca kibarlık olmadığını anlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…