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Boğa Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş-Uranüs uyumu bu hafta çalışma hayatında alışkanlıklarını biraz sarsabilir. Fakat değişiklik büyük bir proje yerine günlük düzeninden başlayabilir; çalışma saatlerini değiştirmek, masanı başka yere taşımak ya da işlerini farklı sırayla yapmak bile verimini artırabilir. Haftanın ikinci yarısında ise tamamladığın bir işin sonucu önüne gelecek ve neyin gerçekten işe yaradığını görebileceksin.

Maddi konularda kişisel bakımın ya da görünüşün için para ayırabilirsin. Kuaför, bakım veya düzenli kullandığın bir ürünün yenilenmesi bütçene girebilir. Kampanya paketleri cazip görünse de kullanmayacağın hizmetleri sırf indirimli diye satın alma.

Aşk hayatında ilişkin varsa evde sakin bir akşam sana dışarıdaki kalabalık bir plandan çok daha cazip gelebilir. Partnerin de aynı fikirdeyse uzun zamandır yapmadığınız kadar rahat bir akşam geçirebilirsiniz. Bekarsan günlük hayatında sana küçük kolaylıklar sağlayan birinin ilgisinin yalnızca kibarlık olmadığını anlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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