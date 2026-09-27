Sevgili Boğa, bu hafta partnerinle kalabalıktan biraz uzaklaşmak isteyebilirsin. Dışarıda büyük bir program yapmak yerine birlikte yemek hazırlamak, film açmak ya da saatlerce sohbet etmek sana çok daha romantik gelebilir. Sen zaten sevgiyi çoğu zaman büyük gösterilerden çok yanında gerçekten rahat olabildiğin anlarda hissediyorsun.

Bekarsan sürekli hayatının içinde olan birinin sana davranış biçimine farklı gözle bakabilirsin. Sana küçük kolaylıklar sağlaması, söylediklerini hatırlaması ya da seni görmek için bahaneler yaratması tesadüf olmayabilir. Yine de hemen bir anlam yüklemek yerine onun da bir adım atmasına izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…