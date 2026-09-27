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Boğa Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta partnerinle kalabalıktan biraz uzaklaşmak isteyebilirsin. Dışarıda büyük bir program yapmak yerine birlikte yemek hazırlamak, film açmak ya da saatlerce sohbet etmek sana çok daha romantik gelebilir. Sen zaten sevgiyi çoğu zaman büyük gösterilerden çok yanında gerçekten rahat olabildiğin anlarda hissediyorsun.

Bekarsan sürekli hayatının içinde olan birinin sana davranış biçimine farklı gözle bakabilirsin. Sana küçük kolaylıklar sağlaması, söylediklerini hatırlaması ya da seni görmek için bahaneler yaratması tesadüf olmayabilir. Yine de hemen bir anlam yüklemek yerine onun da bir adım atmasına izin ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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