Sevgili Boğa, iş yerinde bugün karşılaştığın bir eleştiri seni her zamankinden çabuk savunmaya geçirebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, eleştiriye karşı hassasiyetini artırıyor. Cevap vermeden önce derin bir nefes alman, durumu gereğinden büyütmeni engelleyecek.

Maddi olarak bugün eski bir borç ya da ödeme hatırlatması karşına çıkabilir; bu konuyu görmezden gelmek yerine bugün çözüme kavuşturman, üzerindeki yükü hafifletecek.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte söylediği bir söz bugün aklına takılıp seni rahatsız edebilir; bunu içinde büyütmek yerine açıkça konuşman, ilişkinizi rahatlatacak. Bekar Boğalar, biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…