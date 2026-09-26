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Boğa Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş yerinde bugün karşılaştığın bir eleştiri seni her zamankinden çabuk savunmaya geçirebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, eleştiriye karşı hassasiyetini artırıyor. Cevap vermeden önce derin bir nefes alman, durumu gereğinden büyütmeni engelleyecek.

Maddi olarak bugün eski bir borç ya da ödeme hatırlatması karşına çıkabilir; bu konuyu görmezden gelmek yerine bugün çözüme kavuşturman, üzerindeki yükü hafifletecek.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte söylediği bir söz bugün aklına takılıp seni rahatsız edebilir; bunu içinde büyütmek yerine açıkça konuşman, ilişkinizi rahatlatacak. Bekar Boğalar, biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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