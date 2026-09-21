Sevgili Boğa, bugün iş yerinde alışıldık yöntemlerinin dışına çıkman istenebilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gergin bir açı oluşturduğu için bu durum senin doğana pek uymayabilir. Bir meslektaşının ya da yöneticinin önerdiği yeni bir yöntemle aranda gerginlik doğsa da, direnmek yerine bir şans vermek uzun vadede işine yarayacak.

Maddi olarak planladığın bir harcama bugün beklenmedik bir ek maliyetle karşılaşabilir. Bütçeni esnek tutman, ani bir masrafı sarsılmadan karşılamanı sağlayacak; katı bir plana saplanıp kalmak bugün seni daha çok yoracak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, partnerinin bugün tanıdığı özgürlük alanının alışık olduğundan biraz daha geniş hissettirebileceğini fark edebilir; bu rahatsız etmesin, güvenin bir işareti olarak gör. Bekar Boğalar ise tanıdığı birinin kendisinden beklediği bağımsızlığın ilk başta tuhaf gelse de aslında kendine uyan bir denge kurabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…