Sevgili Boğa, bugün ortaya çıkabilecek alışılmadık bir öneri, mesela farklı bir aktivite ya da plansız bir çıkış, seni ilk anda tedirgin edebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişkenlik senin rutinine ters düşse de, bu seferlik esnek davranman ilişkinize taze bir soluk getirecek.

Alışık olduğun tiplerden çok farklı biri bu akşam karşına çıkabilir; ilk bakışta tedirgin etse de, ona bir şans tanımak bekar Boğalar için sürpriz bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…