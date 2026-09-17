Sevgili Boğa, partnerinizle bugün geleceğe dair, belki taşınma, evlilik ya da uzun vadeli bir plana dair ciddi bir konuşma masaya gelebilir. Merkür-Satürn gerginliği bu konuşmayı ilk anda ağır kılsa da netlik ilişkinizin temelini güçlendirecek.

Bekarlığını sürdüren Boğalar için tanışma bugün yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren ciddiyet taşıyan bir bağlantı şeklinde gelişebilir; karşınızdaki kişi lafı dolandırmadan niyetini belli edebilir, siz de aynı netlikle karşılık verin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…