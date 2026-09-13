Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le buluşması tam ilişkiler evinde gerçekleşiyor, bu da bugünü bir ortaklığın ya da beraberliğin gerçek yüzünü gördüğün bir gün yapıyor.

İlişkin varsa, uzun zamandır ertelediğin bir konuşmayı bugün açman aranızdaki soğukluğu çözebilir. Sözünü sakınmadan konuşursan, karşı tarafın da aynı açıklıkla cevap vereceğini göreceksin.

Bekarsan, geçmişte pek dikkatini çekmemiş biri bugün gözünde bambaşka bir yere oturabilir. İlk izlenimine fazla güvenme, çünkü ikinci karşılaşma bu konudaki fikrini tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…