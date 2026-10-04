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Boğa Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftaya çalışma düzenini baştan kurma isteğiyle başlayabilirsin. Ay'ın Başak'a geçmesi gündelik işlerini sıraya koymanı kolaylaştırıyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ise haftanın ortasında planlanmamış bir görev getirebilir; esnek kalırsan bu sürpriz sana puan kazandırır. Hafta sonu yaklaştıkça iş yerinde yeni bir rutin ya da sorumluluk fikri de Yeniay'la birlikte olgunlaşıyor.

Maddi olarak Venüs'ün geri hareketi seni ortaklık ve ilişkilerdeki para alışverişini gözden geçirmeye çağırıyor. Birine borç verdiysen ya da ortak bir harcama yaptıysan hesabı konuşmak için sakin bir an bul. Büyük bir alışveriş yapmak yerine hafta sonunu beklemen daha akıllıca.

Peki ya aşk? Yöneticin Venüs retroda olduğu için ilişkinde konuşulmamış bir mesele hafta boyunca ağır ağır yüzeye çıkabilir. Tek başınaysan eski bir sevgili ya da geçmişten bir isim yeniden hayatına girmeye çalışabilir; duygusal bir karar vermeden önce bu kişiyle neden ayrıldığını hatırla.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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