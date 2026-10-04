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Koç Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında kimin yanında durduğun daha çok önem kazanıyor. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı, bir iş arkadaşından ya da birlikte çalıştığın birinden beklenmedik bir teklif getirebilir. Hemen evet ya da hayır demek yerine neyi, ne kadar süreyle paylaşacağını netleştir. Yeni bir iş birliği ihtimali ise hafta sonundaki Yeniay'la birlikte netleşmeye başlıyor.

Maddi olarak geri hareket eden Venüs, ortak para, eski bir borç ya da taksit konusunu yeniden önüne getirebilir. Bir ödemeyi kapattığını düşünüyorsan bile kayıtlara bir kez daha bak. Yeni bir taahhüde girmeden önce eskileri düzene sokmak ayın geri kalanını rahatlatır.

Gelelim aşka. İlişkin varsa haftanın başında geçmişten kalan bir konu yeniden açılabilir, ama Yeniay yaklaşırken ikinizin de daha uzlaşmacı davrandığını fark edeceksin. Bekarsan hafta sonuna doğru eski bir tanıdık sana mesaj atabilir; ona şans verip vermeyeceğine acele etmeden karar ver.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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