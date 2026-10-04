Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında kimin yanında durduğun daha çok önem kazanıyor. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı, bir iş arkadaşından ya da birlikte çalıştığın birinden beklenmedik bir teklif getirebilir. Hemen evet ya da hayır demek yerine neyi, ne kadar süreyle paylaşacağını netleştir. Yeni bir iş birliği ihtimali ise hafta sonundaki Yeniay'la birlikte netleşmeye başlıyor.

Maddi olarak geri hareket eden Venüs, ortak para, eski bir borç ya da taksit konusunu yeniden önüne getirebilir. Bir ödemeyi kapattığını düşünüyorsan bile kayıtlara bir kez daha bak. Yeni bir taahhüde girmeden önce eskileri düzene sokmak ayın geri kalanını rahatlatır.

Gelelim aşka. İlişkin varsa haftanın başında geçmişten kalan bir konu yeniden açılabilir, ama Yeniay yaklaşırken ikinizin de daha uzlaşmacı davrandığını fark edeceksin. Bekarsan hafta sonuna doğru eski bir tanıdık sana mesaj atabilir; ona şans verip vermeyeceğine acele etmeden karar ver.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…