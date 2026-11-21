Aziz Yıldırım Kocaeli'de Sağanak Yağış Altında Ceketini Örterek Fenerbahçe'nin Maçına Geldi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, müsabakanın başlamasına kısa süre kala yoğun yağış altında stada giriş yaptı.
Aziz Yıldırım yağmurdan korunarak stada girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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