Okan Buruk'un Oğlu Ali Yiğit Buruk Samsunspor Maçının Ardından TFF ve MHK'ye Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü. Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, maçın akşamında sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşımla TFF yönetimine ve Merkez Hakem Kurulu'na seslendi.
Okan Buruk maç sonunda kırmızı kart gördü.
Ali Yiğit Buruk'tan ilk paylaşım geldi.
"Siz niye hâlâ görevdesiniz?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın