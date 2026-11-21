Ali Yiğit Buruk ikinci paylaşımında Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bulunduğu duruma da değinerek federasyon yönetimine doğrudan seslendi. Paylaşıma üç ayrı istifa etiketi ekleyen Buruk, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ve MHK'nin görevden ayrılmasını talep etti. İkinci paylaşımda şu sözler yer aldı:

'En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hâlâ görevdesiniz?'