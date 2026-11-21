Maçın son bölümünde hakemin kararlarına itiraz eden Okan Buruk, bu tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşma sona erdikten sonra da ikinci kez sarı kart gösterilen Okan Buruk, kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Böylece Galatasaray, Samsunspor karşısında galibiyet almasına rağmen teknik direktörünün cezalı duruma düşmesiyle önemli bir kayıp yaşadı.