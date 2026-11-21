Okan Buruk Samsunspor Maçının Bitiş Düdüğünün Ardından Kırmızı Kart Gördü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın son bölümünde hakem kararlarına itiraz eden teknik direktör Okan Buruk, bitiş düdüğünün ardından da tepkisini sürdürdü. Sahada yaşanan bu gerginlik, Buruk'un 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisindeki görevini de etkiledi.
Buruk iki sarı kartla oyun dışı kaldı.
Derbide takımının başında olamayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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