Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Batrakov, ilk yarıda rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya girdi, 21 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha kenarında sürdü. Ekran başındaki Galatasaray taraftarı için gerilimli dakikalardı.

Batrakov bir süre oyuna devam etmeyi denedi. Ancak 70. dakikada Rusya Teknik Direktörü Valeri Karpin onu oyundan aldı, yerine Matvey Kislyak girdi. Oyundan çıkarken durumunun iyi göründüğü aktarıldı. Rusya, Aleksey Miranchuk'un attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Sakatlığın boyutu, oyuncunun kulübüne dönmesinin ardından yapılacak sağlık kontrolleriyle netleşecek. Batrakov'un ligin 12. haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyip giyemeyeceği de bu değerlendirmelere bağlı.

Genç oyuncu, bundan yaklaşık iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında da rakibinin dirseğiyle kaşı açılmış, başına sargı takarak oynamayı sürdürmüştü. Galatasaray'a ağustosta 25 milyon euroluk bonservisle gelen Batrakov'un sözleşmesinin yenilenmesi ve serbest kalma maddesinin 70 milyon euro olması bekleniyor. Galatasaray cephesi şimdi sağlık kontrollerinin sonucunu bekliyor.