Rusya Maçında Yerde Kalan Batrakov Galatasaraylıları Korkuttu: Samsunspor Maçı Öncesi Kontrol Bekleniyor
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Milli arada Rusya formasıyla Venezuela karşısında sahaya çıkan Galatasaraylı Aleksey Batrakov (21), ikili mücadelenin ardından yerde kalınca sarı-kırmızılı taraftarın nefesi kesildi. Rusya maçı 2-0 kazandı ancak gecenin asıl gündemi genç orta sahanın sağlık durumu oldu.
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Batrakov'a sağlık ekipleri koştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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