Galatasaraylıların Yeni Yıldızı Batrakov'un Lokomotiv Akademisindeki Çocukluk Görüntüleri Yayınlandı
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Galatasaray'ın Rus orta sahası Aleksey Batrakov'un çocukluk yıllarına ait görüntüler bir Rus spor kanalında yayınlandı. Görüntüler kısa sürede Türkiye'de de yayılırken Batrakov'un her anının kayda alınmış olması 'proje çocuk' yorumlarına neden oldu.
Batrakov'un çocukluk halleri de sosyal medyada dikkat çekti.
Lokomotiv akademisinden görüntüler.
Antrenör boyunun küçüklüğünü fark etti.
Rus çocuk Galatasaray'a ulaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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