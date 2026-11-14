Galatasaraylıların Yeni Yıldızı Batrakov'un Lokomotiv Akademisindeki Çocukluk Görüntüleri Yayınlandı

Batrakov, 6 yaşındayken Lokomotiv akademisine katıldı. Onu keşfeden antrenör Andrey Nagibin, çocuğa tesadüfen rastladığını ve yaşıtlarından belirgin biçimde küçük olduğunu fark ettiğini anlattı. Nagibin aileyi akademi denemelerine çağırdı. Aile birkaç gün düşünmek istedi ve yaklaşık 3 gün sonra geri arayarak denemeye hazır olduklarını bildirdi. Nagibin'e göre Batrakov uzun süre fiziği yüzünden takımdan çıkarılmaktan kaygı duydu.