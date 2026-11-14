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Galatasaraylıların Yeni Yıldızı Batrakov'un Lokomotiv Akademisindeki Çocukluk Görüntüleri Yayınlandı

Galatasaraylıların Yeni Yıldızı Batrakov'un Lokomotiv Akademisindeki Çocukluk Görüntüleri Yayınlandı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 20:08
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Galatasaray'ın Rus orta sahası Aleksey Batrakov'un çocukluk yıllarına ait görüntüler bir Rus spor kanalında yayınlandı. Görüntüler kısa sürede Türkiye'de de yayılırken Batrakov'un her anının kayda alınmış olması 'proje çocuk' yorumlarına neden oldu.

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Batrakov'un çocukluk halleri de sosyal medyada dikkat çekti.

Lokomotiv akademisinden görüntüler.

Lokomotiv akademisinden görüntüler.

36 saniyelik görüntülerin üst köşesinde Lokomotiv Moskova akademisi yazıyor. Küçük Batrakov, yeşil Lokomotiv kazağı ve beyaz gömlekle bir odada yatar vaziyette görüntüleniyor. Kayıtlar, 21 yaşındaki oyuncunun 2011'den beri formasını giydiği kulüpte geçen çocukluk yıllarına ait.

Antrenör boyunun küçüklüğünü fark etti.

Antrenör boyunun küçüklüğünü fark etti.

Batrakov, 6 yaşındayken Lokomotiv akademisine katıldı. Onu keşfeden antrenör Andrey Nagibin, çocuğa tesadüfen rastladığını ve yaşıtlarından belirgin biçimde küçük olduğunu fark ettiğini anlattı. Nagibin aileyi akademi denemelerine çağırdı. Aile birkaç gün düşünmek istedi ve yaklaşık 3 gün sonra geri arayarak denemeye hazır olduklarını bildirdi. Nagibin'e göre Batrakov uzun süre fiziği yüzünden takımdan çıkarılmaktan kaygı duydu.

Rus çocuk Galatasaray'a ulaştı.

Rus çocuk Galatasaray'a ulaştı.

Orekhovo-Zuyevo'da büyüyen Batrakov, haftada 4-5 kez annesiyle Moskova'ya gidip geliyordu ve ödevlerini trende yapıyordu. Lokomotiv'de 15 yıl geçirdikten sonra bu yaz 25 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki ilk Rus oyuncusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya, Stuttgart karşısında ise 3 dakika içinde iki gol attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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