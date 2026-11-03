Aleksey Batrakov Şov Yaptı, Galatasaray Stuttgart’ı Devirdi

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında da LED panolar, yas dolayısıyla söndürüldü ve skorboardlarda da Miguel'in yer aldığı görüntüler gösterildi. Kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne şiddetli darbe alan Jesus de Miguel'in kalbi durdu ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.