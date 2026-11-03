Aleksey Batrakov Şov Yaptı, Galatasaray Stuttgart’ı Devirdi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. maçında sahasında Almanya Ligi takımlarından Stuttgart’ı 2-0’lık skorla yenerek 2. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın Rus yıldızı Aleksey Batrakov attığı 2 gol ve sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci galibiyetini Stuttgart’a karşı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının 11'ine göre Stuttgart karşısına 4 değişiklikle çıktı.
Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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