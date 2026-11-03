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Aleksey Batrakov Şov Yaptı, Galatasaray Stuttgart’ı Devirdi

Aleksey Batrakov Şov Yaptı, Galatasaray Stuttgart’ı Devirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 22:40
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki 4. maçında sahasında Almanya Ligi takımlarından Stuttgart’ı 2-0’lık skorla yenerek 2. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın Rus yıldızı Aleksey Batrakov attığı 2 gol ve sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci galibiyetini Stuttgart’a karşı aldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci galibiyetini Stuttgart’a karşı aldı.

Rams Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Batrakov kaydetti. 

Sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi’ndeki beşinci maçında kendi sahasında Premier Lig takımlarından Aston Villa’yı konuk edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının 11'ine göre Stuttgart karşısına 4 değişiklikle çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının 11'ine göre Stuttgart karşısına 4 değişiklikle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Buruk; Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'nun yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.

Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında da LED panolar, yas dolayısıyla söndürüldü ve skorboardlarda da Miguel'in yer aldığı görüntüler gösterildi. Kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne şiddetli darbe alan Jesus de Miguel'in kalbi durdu ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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