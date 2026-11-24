Murat Başoğlu Neden Gözaltına Alındı? Murat Başoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Murat Başoğlu gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından Murat Başoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.
İşte detaylar...
Murat Başoğlu Neden Gözaltına Alındı?
Murat Başoğlu Kimdir?
Murat Başoğlu Kaç Yaşında?
Murat Başoğlu Nereli?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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