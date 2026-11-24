Murat Başoğlu, televizyon sunucusu ve oyuncu. 1990'lı yıllarda televizyon programcılığıyla kariyerine başladı, bu dönemde mankenlik ve oyunculuk da yaptı. 1993'te Şebnem Dönmez ile sunduğu 'Sabah Şekerleri' programıyla tanındı.

'Benzemez Kimse Sana' programının üç farklı döneminde sunuculuk yaptı, 2015'te 'Çilek Kokusu' dizisinde rol aldı.