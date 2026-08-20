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Görüntüleri Aylarca Konuşulmuştu: Murat Başoğlu Yeni Mesleğini Paylaştı

Görüntüleri Aylarca Konuşulmuştu: Murat Başoğlu Yeni Mesleğini Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.08.2026 - 12:13
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Yaklaşık 10 yıl önce yeğeni ile tekne görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun son hali ve şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Bir dönem ekranların en çok tanınan yüzlerinden biri olan söz konusu görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sırra kadem basan Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Yurt dışına taşınan Murat Başoğlu, son halini ve yeni mesleğini sosyal medyadan paylaştı.

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Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

2017 yılında yeğeniyle bir teknede çekilen görüntülerinin magazin basınına düşmesiyle aylarca gündemden düşmeyen Murat Başoğlu, yaşanan skandalın ardından kariyerini noktalamıştı. Olayın ardından hukuki işlemler başlatılmış ve Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Başoğlu hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama süresi boyunca yurt dışına çıkış yasağı konulan sunucunun, dava sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmasına karar verilmişti.

Davanın tamamlanmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Başoğlu'nun Türkiye'den ayrılıp ayrılmadığı ve hayatına nasıl devam ettiği uzun süredir merak konusuydu.

Türkiye'den taşınan Murat Başoğlu’nun son hali merak ediliyordu. Eski sunucu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Murat Başoğlu yeni mesleğini paylaştı.

Murat Başoğlu yeni mesleğini paylaştı.

Murat Başoğlu'nun Yunanistan'da yaşadığı ortaya çıktı. Ekranlara veda ettikten sonra gayrimenkul sektörüne yönelen eski sunucunun, Yunanistan’da emlak danışmanlığı yaptığı öğrenildi. Murat Başoğlu, son paylaştığı videoda 'Atina’nın en iyi inşaat firmaları ve en iyi avukatıyla çalışıyoruz. Biz en kısa zamanda size Golden Vizenizi sağlıyoruz' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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