Görüntüleri Aylarca Konuşulmuştu: Murat Başoğlu Yeni Mesleğini Paylaştı

Yaklaşık 10 yıl önce yeğeni ile tekne görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun son hali ve şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Bir dönem ekranların en çok tanınan yüzlerinden biri olan söz konusu görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sırra kadem basan Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Yurt dışına taşınan Murat Başoğlu, son halini ve yeni mesleğini sosyal medyadan paylaştı.