Görüntüleri Aylarca Konuşulmuştu: Murat Başoğlu Yeni Mesleğini Paylaştı
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Yaklaşık 10 yıl önce yeğeni ile tekne görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun son hali ve şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Bir dönem ekranların en çok tanınan yüzlerinden biri olan söz konusu görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından sırra kadem basan Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Yurt dışına taşınan Murat Başoğlu, son halini ve yeni mesleğini sosyal medyadan paylaştı.
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Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı.
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Murat Başoğlu yeni mesleğini paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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