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Gözlerini Maviye Boyattı! Yemekteyiz Programıyla Tanınan TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Herkesi Şaşırttı

Gözlerini Maviye Boyattı! Yemekteyiz Programıyla Tanınan TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Herkesi Şaşırttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 11:36
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Katıldığı yarışma programı sonrası estetikleriyle sıkça konuşulan TikTok fenomeni Pınar Özkurteller, yıllardır kurduğu mavi göz hayali için Azerbaycan'da bıçak altına yattı. Sadece 20 dakika süren operasyonla göz rengini tamamen değiştiren ünlü ismin yeni hali ve ameliyat süreci sosyal medyayı ikiye böldü.

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Sosyal medyada ürettiği içerikler ve bugüne kadar geçirdiği çeşitli estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Pınar Özkurteller, oldukça radikal bir karara daha imza attı.

Sosyal medyada ürettiği içerikler ve bugüne kadar geçirdiği çeşitli estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Pınar Özkurteller, oldukça radikal bir karara daha imza attı.

Doğal koyu renkli gözlerinden vazgeçen ünlü fenomen, en büyük arzusu olan mavi gözlere kavuşmak amacıyla soluğu Azerbaycan'da aldı. Kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından kararını netleştiren Özkurteller, tıp dünyasında kimilerinin mesafeli yaklaştığı göz rengi değiştirme ameliyatı için masaya yattı.

Başarılı geçtiği belirtilen operasyonun hemen ardından yeni görünümünü dijital platformlarda takipçilerinin beğenisine sunan fenomen isim, merak edilen sürecin detaylarını da samimiyetle anlattı. Tıbbi işlemin yalnızca yirmi dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamlandığının altını çizen Özkurteller, korkulduğu kadar zorlu bir iyileşme dönemi yaşamadığını ifade etti. Ameliyatın ertesi günü normal günlük yaşantısına dönerek makyaj yapmaya bile başladığını dile getiren fenomen, ilk yirmi dört saat içerisinde yalnızca hafif bir yanma ve geçici bir görme bulanıklığı hissettiğini, bunun dışında hiçbir ağrı ya da sızıyla karşılaşmadığını vurguladı.

Ünlü fenomenin cesaret isteyen bu adımı, internet dünyasında hızla günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Ünlü fenomenin cesaret isteyen bu adımı, internet dünyasında hızla günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Yıllardır hayalini kurduğu görüntüye nihayet kavuşmanın sevincini yaşayan Özkurteller'in son paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı. Fenomenin takipçilerinin bir kısmı bu büyük değişimi çok başarılı bulup yeni rengi kendisine yakıştırırken, önemli bir diğer kesim ise doğrudan göz gibi hassas bir organa yapılan böylesine kalıcı bir estetik müdahalenin taşıyabileceği ciddi sağlık risklerine dikkat çekti. Ortaya çıkan büyük fikir ayrılıkları ve tartışmalar sosyal medyada büyümeye devam ederken, ünlü isim yeni mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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