Gözlerini Maviye Boyattı! Yemekteyiz Programıyla Tanınan TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Herkesi Şaşırttı
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Katıldığı yarışma programı sonrası estetikleriyle sıkça konuşulan TikTok fenomeni Pınar Özkurteller, yıllardır kurduğu mavi göz hayali için Azerbaycan'da bıçak altına yattı. Sadece 20 dakika süren operasyonla göz rengini tamamen değiştiren ünlü ismin yeni hali ve ameliyat süreci sosyal medyayı ikiye böldü.
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Sosyal medyada ürettiği içerikler ve bugüne kadar geçirdiği çeşitli estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Pınar Özkurteller, oldukça radikal bir karara daha imza attı.
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Ünlü fenomenin cesaret isteyen bu adımı, internet dünyasında hızla günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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