Gözlerini Maviye Boyattı! Yemekteyiz Programıyla Tanınan TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Herkesi Şaşırttı

Doğal koyu renkli gözlerinden vazgeçen ünlü fenomen, en büyük arzusu olan mavi gözlere kavuşmak amacıyla soluğu Azerbaycan'da aldı. Kapsamlı bir araştırma sürecinin ardından kararını netleştiren Özkurteller, tıp dünyasında kimilerinin mesafeli yaklaştığı göz rengi değiştirme ameliyatı için masaya yattı.

Başarılı geçtiği belirtilen operasyonun hemen ardından yeni görünümünü dijital platformlarda takipçilerinin beğenisine sunan fenomen isim, merak edilen sürecin detaylarını da samimiyetle anlattı. Tıbbi işlemin yalnızca yirmi dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamlandığının altını çizen Özkurteller, korkulduğu kadar zorlu bir iyileşme dönemi yaşamadığını ifade etti. Ameliyatın ertesi günü normal günlük yaşantısına dönerek makyaj yapmaya bile başladığını dile getiren fenomen, ilk yirmi dört saat içerisinde yalnızca hafif bir yanma ve geçici bir görme bulanıklığı hissettiğini, bunun dışında hiçbir ağrı ya da sızıyla karşılaşmadığını vurguladı.