Valiler Kararnamesi Gece Yarısı Açıklandı: 41 İlin Valisi Değişti, 14 Vali Merkeze Çekildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 41 ilde vali değişti, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Gece yarısı duyurulan Valiler Kararnamesi'nde İzmir, Balıkesir, Gaziantep, Hatay ve Muğla gibi illerin yeni valileri belli olurken, merkeze çekilenler arasında Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Muğla Valisi İdris Akbıyık da yer aldı.
Merkeze çekilen valiler arasında 6 Şubat depremlerinde Hatay Valisi olan Rahmi Doğan da var.
Kartalkaya yangınının yaşandığı Bolu'nun Valisi Abdulaziz Aydın ile fon iddialarıyla anılan Muğla Valisi İdris Akbıyık merkeze çekildi.
İzmir'e Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu geldi, Süleyman Elban Mardin'e gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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