onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kartalkaya Davasında Karar Açıklandı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Çıktı

Kartalkaya Davasında Karar Açıklandı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 14:17 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 14:31

Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.

• Otel sahibi Halit Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Otel sahibi Emine Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Otel sahibinin kızı Ceyda Hacıbekiroğlu: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Otel müdürü Zeki Yılmaz: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Gazelle otel müdürü Ahmet Demir: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Otel genel müdürü Emir Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Emir Aras'ın eşi Elif Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.

• Bolu Belediyesi Başkan Yrd. Sedat Gülener: Ağırlaştırılmış müebbet.

Sanıklar; 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, hayatını kaybeden diğer 44 kişi için ise 44'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

DETAYLAR GELECEK...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
2
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın