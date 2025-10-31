Kartalkaya Davasında Karar Açıklandı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Çıktı
Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.
• Otel sahibi Halit Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Otel sahibi Emine Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Otel sahibinin kızı Ceyda Hacıbekiroğlu: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Otel müdürü Zeki Yılmaz: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Gazelle otel müdürü Ahmet Demir: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Otel genel müdürü Emir Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Emir Aras'ın eşi Elif Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.
• Bolu Belediyesi Başkan Yrd. Sedat Gülener: Ağırlaştırılmış müebbet.
Sanıklar; 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, hayatını kaybeden diğer 44 kişi için ise 44'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.
DETAYLAR GELECEK...
