38 Yaş Esprisiyle Kadınların Sinirini Hoplatan Cem Yılmaz'a İrem Derici'den Destek

38 Yaş Esprisiyle Kadınların Sinirini Hoplatan Cem Yılmaz'a İrem Derici'den Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.01.2026 - 08:55

Cem Yılmaz’ın büyük ilgi gören CMXXIV gösterisi, 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya karıştı. Gösteride kadınlarla ilgili yapılan bir espri bazı izleyicilerden tepki alırken, tartışma kısa sürede büyüdü. Tepkilerin odağındaki şakaya bu kez güçlü bir destek İrem Derici’den geldi. Derici, 'Bu mizah, buna mı takıldınız?' diyerek linç kültürüne sert çıktı.

 İşte detaylar…

Uzun bir aranın ardından sahnelere CMXXIV ile dönen Cem Yılmaz, yeni gösterisiyle yine büyük ses getirdi.

Uzun bir aranın ardından sahnelere CMXXIV ile dönen Cem Yılmaz, yeni gösterisiyle yine büyük ses getirdi.

Bilet fiyatlarının 850 TL’den başlayıp VIP’te 10.000 TL’ye kadar çıkması, hatta karaborsada 54.000 TL’yi görmesi günlerce konuşuldu. Merakla beklenen CMXXIV, 31 Aralık 2025 gecesi Netflix’te yayınlandı. Yılın son gecesini Cem Yılmaz izleyerek geçiren binlerce kişi olurken, bazı espriler sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle kadınlarla ilgili '38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar. 38 lan, ölmek üzere!' şeklindeki espri bazı izleyicilerin tepkisini çekti. 

Yılmaz’ın bu şakası, özellikle kadın kullanıcılar arasında eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tepkiler sürerken devreye İrem Derici girdi.

Tepkiler sürerken devreye İrem Derici girdi.

Derici, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda Cem Yılmaz’a açık destek verdi. '38’im, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah' diyen Derici, linç edenlere de sert çıktı. 

'Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün' sözleriyle tepkisini dile getiren ünlü şarkıcı, 'Cem Yılmaz’ın muadili yok' diyerek noktayı koydu.

