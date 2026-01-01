Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evden İş Yerine Getirdiği 'Gariban' Kahvaltısını Paylaştı

Sosyal medyada bir kullanıcı, evden iş yerine getirdiği kahvaltılığını paylaştığı video ile kısa sürede gündem oldu. Videoya 'Sakın dalga geçmeyin' diyerek giriş yapan kullanıcı, estetik kahvaltı videolarına gönderme yaparak kendi kahvaltısını mizahi bir dille anlattı.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı popüler kahvaltı videolarına inat kendi kahvaltılığını paylaşarak gündeme oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın