Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evden İş Yerine Getirdiği 'Gariban' Kahvaltısını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Evden İş Yerine Getirdiği 'Gariban' Kahvaltısını Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 16:49

Sosyal medyada bir kullanıcı, evden iş yerine getirdiği kahvaltılığını paylaştığı video ile kısa sürede gündem oldu. Videoya 'Sakın dalga geçmeyin' diyerek giriş yapan kullanıcı, estetik kahvaltı videolarına gönderme yaparak kendi kahvaltısını mizahi bir dille anlattı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Bir sosyal medya kullanıcısı popüler kahvaltı videolarına inat kendi kahvaltılığını paylaşarak gündeme oturdu.

Kullanıcı, soslu zeytinden, ezine peynirine, domatesinden yeşilliğine dolu dolu olan kahvaltılıklarını tek tek gösterdi. Masaya dizdikleri arasında ana parçanın somun ekmeği olduğunu da söylemeden geçmedi. Videonun sonunda ise gülerek, 'Milletin estetik kahvaltılarının yanında benim garibanlık...” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

