Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ün Yılbaşını Beraber Geçirdikleri Ortaya Çıktı!
Rabia Soytürk ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündeminde. Hatta Soytürk'ün açıklamasında aşkı yalanlamaması, aksine 'şimdilik konuşmayalım' havası yaratması iddiaları güçlendirmişti. Bu kez yılbaşında ortaya çıkan görüntüler magazini salladı. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta Soytürk ve Sabancı’nın isimlerinin aynı masada yan yana yazılması ikilinin yeni yıla birlikte girdiklerini ortaya çıkardı.
Buyurun gelin detaylara birlikte bakalım 👇
2025 şüphesiz aşk dedikodularıyla dolu bir yıldı…
Hemen ardından bu kez Hakan Sabancı’nın ismi Rabia Soytürk ile anılmaya başladı.
Derken yılbaşı gecesi tablo netleşti.
