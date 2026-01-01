onedio
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ün Yılbaşını Beraber Geçirdikleri Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
01.01.2026 - 16:15

Rabia Soytürk ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündeminde. Hatta Soytürk'ün açıklamasında aşkı yalanlamaması, aksine 'şimdilik konuşmayalım' havası yaratması iddiaları güçlendirmişti. Bu kez yılbaşında ortaya çıkan görüntüler magazini salladı. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta Soytürk ve Sabancı’nın isimlerinin aynı masada yan yana yazılması ikilinin yeni yıla birlikte girdiklerini ortaya çıkardı.

2025 şüphesiz aşk dedikodularıyla dolu bir yıldı…

En çok konuşulan ayrılıklardan biri ise hiç kuşkusuz Hande Erçel & Hakan Sabancı ilişkisinin bitmesi oldu. Yaklaşık üç yıl süren, evlilik iddialarıyla bile gündeme gelen dolu dizgin aşkın sonu kimsenin beklemediği bir anda geldi. İlk hamle Erçel’den geldi; bir gece içinde Sabancı ile olan tüm fotoğrafları profilden kaldırıldı, ayrılık sessizce ilan edildi. Hakan Sabancı’nın Erçel'i takipten çıkması biraz geç oldu ama sonuç aynıydı: defter kapandı.

Ayrılıktan kısa süre sonra iki isim de yeni aşk söylentilerine karıştı. Hande Erçel’in yapımcı Onur Güvenatam ile adı anılınca, güzel oyuncu 'Daha tanıma aşaması, çok yeni' açıklaması yaparak söylentileri tamamen reddetmedi.

Hemen ardından bu kez Hakan Sabancı’nın ismi Rabia Soytürk ile anılmaya başladı.

İkiliden uzun süre net bir açıklama gelmedi ama Soytürk’ün yaptığı 'Güzel şeyler vardır ama şimdi konuşmayalım' açıklaması, aşk ihtimalini güçlendirdi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Derken yılbaşı gecesi tablo netleşti.

Hande Erçel yeni yılı ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım’la aile arasında kutlarken, Sabancı cephesinde bambaşka bir kare sosyal medyaya düştü. Bir masa fotoğrafında, hem Hakan Sabancı hem Rabia Soytürk adının yan yana göründüğü detay gözlerden kaçmadı. İkilinin birlikte yeni yıla girdikleri ortaya çıkmış oldu. Bakalım yan yana görebilecek miyiz?

