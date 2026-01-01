Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ün Yılbaşını Beraber Geçirdikleri Ortaya Çıktı!

En çok konuşulan ayrılıklardan biri ise hiç kuşkusuz Hande Erçel & Hakan Sabancı ilişkisinin bitmesi oldu. Yaklaşık üç yıl süren, evlilik iddialarıyla bile gündeme gelen dolu dizgin aşkın sonu kimsenin beklemediği bir anda geldi. İlk hamle Erçel’den geldi; bir gece içinde Sabancı ile olan tüm fotoğrafları profilden kaldırıldı, ayrılık sessizce ilan edildi. Hakan Sabancı’nın Erçel'i takipten çıkması biraz geç oldu ama sonuç aynıydı: defter kapandı.

Ayrılıktan kısa süre sonra iki isim de yeni aşk söylentilerine karıştı. Hande Erçel’in yapımcı Onur Güvenatam ile adı anılınca, güzel oyuncu 'Daha tanıma aşaması, çok yeni' açıklaması yaparak söylentileri tamamen reddetmedi.